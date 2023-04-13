Сколько украинских военных возвращаются в строй после ранения и болезней: озвучены цифры

Президент Национальной академии медицинских наук (НАМН) Виталий Цымбалюк рассказал, что более 80% раненых и больных военнослужащих после реабилитации возвращаются в строй. Также он отметил, что снизился процент смертности на этапе эвакуации военных.

Видео дня

Об этом Виталий Цымбалюк рассказал во время пресс-конференции 11 апреля, сообщает Общественное. Так, примерно 82% раненых и больных защитников после лечения возвращаются к выполнению боевых действий.

"НАМН Украины является разработчиком Военно-медицинской доктрины Украины, в основу которой положен израильский принцип, согласно которому все гражданские больницы на период войны становятся такими же военными госпиталями. Благодаря объединению усилий военного и гражданского здравоохранения, единому медицинскому пространству, на сегодняшний день до 82% раненых и больных военных возвращаются в строй", – заявил Цымбалюк.

Президент НАМН также отметил, что по состоянию на апрель процент смертности военных на этапе эвакуации снизился до 1,35%. Необходимую медицинскую помощь в течение так называемого золотого часа (первый час после ранения, имеющего решающее значение для спасения жизни) получают 80% раненых.

Напомним, что в Украине заработала первая онлайн-платформа о протезировании от "Спасаем жизнь" и Protez Hub. Эта платформа позволит понять последовательность этапов реабилитации и протезирования пострадавших от момента травмирования до возвращения домой с протезом.

Ранее сообщалось, что Фонд BGV и Эстония запустили программу бесплатного протезирования украинцев. Протезирование украинцев, преимущественно военных, осуществляется в Таллинне на базе одной из самых современных больниц в Эстонии.