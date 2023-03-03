Сколько украинцев уверены, что Россия исчерпывает свои ресурсы и Украина победит в войне: результаты соцопроса

Среди украинцев был проведен опрос по прогнозам завершения войны. Большинство украинцев – 67% – считают, что Россия исчерпывает свои ресурсы и что для Украины реально вместе с партнерами не в отдаленном будущем одержать победу.

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Об этом сообщили в Киевском международном институте социологии. Это опрос демонстрирует против украинского народа российской пропаганде.

Один из важных пропагандистских нарративов – воевать с Россией бесперспективно, поскольку РФ владеет "практически неограниченными ресурсами" – деньги, люди, оружие и т.д. Расчет российской пропаганды — поколебать веру украинцев в возможность победы, а также посеять сомнения среди наших западных партнеров.

"Именно поэтому мы спросили у респондентов, с какой точкой зрения они согласны в большей степени - что россия действительно имеет значительный запас ресурсов, может длительное время истощать Украину и в результате Украина не сможет завершить войну на приемлемых условиях? Что россия действительно исчерпывает свои ресурсы, а Украина вместе с поддержкой мира сможет в обозримом будущем завершить войну на приемлемых условиях?", – говорится в сообщении.

Как результат, большинство украинцев – 67% – считают, что Россия исчерпывает свои ресурсы и что для Украины реально вместе с партнерами не в отдаленном будущем одержать победу. При этом верят в значительный запас ресурсов россиян и длительное изнурительное противостояние с туманным концом – 22%. Еще 11% затруднились определиться по этому вопросу.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на середину февраля 2023 года абсолютное большинство украинцев по-прежнему считают недопустимыми любые территориальные уступки государству-террористу России. Согласно результатам соцопроса, никакие территориальные уступки недопустимы для 87% граждан нашей страны.

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