Сколько украинцев вернулись из РФ за время военного положения: данные пограничников

С начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины из России вернулось более 40 тысяч украинцев. Чаще всего граждане пересекали государственную границу в районе населенного пункта Покровка Сумской области.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко. Он напомнил, что решением правительства все пункты пропуска на границе со страной-агрессором закрыты и там не совершаются пропускные операции, но россияне все же пропускают украинцев в Украину.

"В направлении пункта Покровка с украинской стороны и с российской – Колотиловки – за время войны мы фиксировали, что Россия все же пропускала граждан Украины, следовавших на территорию нашего государства", – отметил спикер.

По его словам, такое движение происходило фактически ежедневно. Были периоды, когда Россия прекращала пропуск граждан Украины, которые выбирали это направление, чтобы вернуться домой.

Со своей стороны украинские пограничники по всей протяженности границы с РФ и Беларусью всегда готовы обеспечить оформление людей, чтобы пропустить их на территорию Украины.

"За все время военного положения более 40 тысяч граждан Украины вернулось из России, и не только через Покровку, но и на других участках, а также через территорию Беларуси", – сказал Демченко.

Как сообщал OBOZ.UA, вскоре в стране должен заработать новый механизм возвращения украинцев, незаконно депортированных в Россию или которых оккупанты держат в плену. Его разработали государства, участвовавшие в Саммите мира в Швейцарии.

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