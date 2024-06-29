В Украине заработает новый механизм возвращения гражданских из РФ: Лубинец раскрыл подробности

В скором времени в Украине должен заработать новый механизм возвращения граждан нашей страны, которых незаконно депортировали в страну-агрессор Россию или которых оккупанты держат в плену. Его разработали страны, которые принимали участие в Саммите мира в Швейцарии.

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Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона в пятницу, 28 июня. Омбудсмен уточнил, что речь идет не о военнопленных, а именно о гражданских украинцах.

"В скором времени появится новый механизм возвращения граждан Украины", – заявил Лубинец.

Также он отметил, что во время саммита обсуждался вопрос возвращения депортированных украинских детей. Партнерами было озвучено много предложений по этой теме. Некоторые из этих предложений будут использованы.

Число участников коалиции относительно возвращения украинских детей увеличилось, сказал Лубинец.

"Раздалось много новых инициатив от иногда неожиданных стран. Детали я не могу раскрыть, потому что мы все договорились, что это закрытая часть, и мы ее обнародуем тогда, когда воплотим ее в жизнь, когда украинское общество увидит результаты", – добавил омбудсмен.

По его мнению, вернуть украинцев из российского плена помогут новые санкции против страны-агрессора. В частности, как отметил Лубинец, необходимо создать трибунал, вводить полное эмбарго на российскую нефть и газ.

"Только так россияне поймут, что им действительно нужно возвращать украинских детей, гражданских и военнопленных", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июня стало известно, что Украина смогла вернуть из российского плена еще 10 гражданских. Из неволи вернулись Нариман Джелял, Валерий Матюшенко, Елена Пех, Богдан Гелета, Иван Левицкий, Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова.

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