Сколько женщин служат в ВСУ: в Минобороны назвали обновленную цифру

Число женщин в Вооруженных силах Украины постоянно увеличивается. Несмотря на то, что мобилизация для них добровольна.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова во время Small Talk. В Вооруженных силах Украины в настоящее время находится более 67 000 женщин. Из которых 19 000 – это гражданские работники ВСУ, а все остальные – это военнослужащие.

Наталья Калмыкова отметила, что война дала Украине огромный толчок к увеличению численности женщин в Вооруженных Силах. Причем этот процесс начался очень интенсивно еще в 2014 году, а уже четыре года спустя законодательство было изменено и женщины получили право занимать любые должности в ВСУ.

"К сожалению, у нас до сих пор наблюдается проблема с продвижением женщин по службе, и мы сейчас ищем пути регулирования. Это делается для того, чтобы женщины, желающие строить карьеру в Вооруженных силах, имели эту возможность", – отметила замминистра.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Минобороны призвало невоеннообязанных граждан, в том числе женщин, не загружать мобильное приложение "Резерв+". Это приводит к излишней нагрузке на систему и как следствие – сбоям. Количество запросов на авторизацию пока рекордное.

– Согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, массовой мобилизации женщин сейчас не будет. Но есть категории, где женщин действительно могут мобилизовать, но опять же это будет только добровольно.

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