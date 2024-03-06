Скорее и без каких-либо ограничений: Порошенко призвал союзников дать Украине все оружие, необходимое для победы

Пётр Порошенко выступил на Конгрессе Европейской народной партии в Бухаресте. Пятый президент призвал западных партнеров дать Украине быстрее, вовремя, без каких-либо ограничений все оружие, которое ему нужно для победы над Путиным.

Об этом сообщила пресс-служба "Европейской солидарности". Порошенко подчеркнул, что нет отдельной победы Украины.

"Фундаментальным приоритетом для Европы является устойчивая ситуация безопасности благодаря нашей общей победе. Нет отдельной победы Украины, отдельной победы какой-либо страны-члена Европейского Союза или отдельного союза в демократическом мире. Это все – одна победа. Другого пути нет", – сказал Порошенко.

"Нашим общим посланием должно быть то, что мы не верим пути. Мы не боимся путина и обязательно победим. Украину нужно поддерживать столько, сколько нужно для победы", – сказал пятый Президент.

"Во-первых, безусловно, это военная помощь. Есть три магических слова. Первое – боеприпасы. Боеприпасы, производимые в Европейском Союзе или доставленные со всего мира. Второе – коалиция реактивных истребителей для возвращения контроля над воздушным пространством Украины. Не только F-16, но и реактивных истребителей европейского производства. И магическое слово номер три – это ракеты большой дальности, включая Taurus. Это не только ради крымского прорыва. Это помощь украинской армии уничтожить все вражеские боеприпасы и помочь нашим воинам одержать общую победу", – сказал Порошенко.

"Я приветствую инициативу ЕНП по плану ЕС для победы Украины. Спасибо, что вы включили все наши предложения от партии "Европейская Солидарность", от украинской делегации и украинского народа. Это наш общий продукт", – подчеркнул лидер партии.

"Я считаю, что ужесточение санкционного режима – это единственный способ остановить возможность путина финансировать войну. Надо закрыть эту дыру. Мы должны использовать российские замороженные активы. Независимо от того, как мы это сделаем, но мы должны делать это прямо сейчас и немедленно. Или из-за использования их как гарантии заема Украине денег. И все эти деньги теперь должны пойти в поддержку украинских военных", – считает Порошенко.

По словам пятого Президента, политика расширения Евросоюза является лучшей политикой для Европы и ключом к миру, стабильности и безопасности навсегда.

"Мы должны быть амбициозными и поощрять все соответствующие стороны, чтобы сделать наше вступление возможным до следующих выборов в ЕС, в 2029 году. Это очень тяжелая работа на следующие пять лет", – подчеркнул Петр Порошенко.

"Именно в Украине идет борьба за более сильную и безопасную Европу. Стойте с Украиной. Сражайтесь с нами до нашей победы. Вечная слава всем украинским героям в борьбе за нашу независимость, демократию, свободу, свободную Европу и правовой миропорядок", – сказал Порошенко.

Как известно, Петр Порошенко по приглашению Президента ЕНП принимает участие в Конгрессе ЕНП как лидер партии "Европейская Солидарность". Участие Порошенко, которому неоднократно срывали международные визиты, стало возможным благодаря давлению европейских партнеров. В частности, в Резолюции Европарламента, принятой 29 февраля, отдельным пунктом отмечается обеспокоенность по поводу ограничений для депутатов ВР по демократической оппозиции осуществлять парламентскую дипломатию.

"Европейский парламент выражает обеспокоенность ограничением выезда за границу депутатов Верховной Рады Украины; считает, что это можно считать неизбирательным ограничением политической деятельности избранных членов парламента, в том числе представляющих оппозицию; твердо верит, что во время войны не следует пренебрегать каким-либо политическим ресурсом, который может представлять дело Украины на любом международном форуме", – говорится в Резолюции.