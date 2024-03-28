'Скорость бешеная': в ВСУ объяснили, почему РФ начала запускать 'Цирконы' и как их сбить

Российские оккупационные войска начали бить по украинским городам гиперзвуковой ракетой "Циркон". Это указывает на то, что россияне пытаются использовать все, что есть на вооружении.

Соответственно, украинским воздушным силам теперь нужно активнее искать средства для эффективного сбивания баллистических ракет для защиты городов и важных инфраструктурных объектов. Об этом в комментарии украинским СМИ сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко.

Россия приступила к разработке этих ракет еще в 2011 году, и они были введены в арсенал российской армии в 2022 году.

Ранее оккупанты их применяли во время атак на Одессу и Николаев. Теперь, по словам Тимочка, Россия может использовать "Цирконы" в нападениях на Киев.

Однако главная задача – не только нанести вред с помощью этих ракет, но и испытать их эффективность уклонения от систем противовоздушной обороны.

"Сейчас ставились не столько задачи нанести разрушения этой ракете, а проверить, сможет ли она обойти систему противовоздушной обороны в Киеве", – сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Тимочко также подчеркнул, что российские войска используют все возможности своего оружия, даже если это дорогие ракеты "Циркон". Он отметил, что использование этих ракет свидетельствует о неудаче предыдущих стратегий, использование таких ракет, как "Кинжал" и "Искандер", ведь уровень их сбивания украинской ПВО достаточно высок – в пределах 70%.

Учитывая, что многие корабли, ранее доставлявшие ракеты "Калибр", сейчас выведены из строя, российские войска ищут новые способы атаки. Это может означать, что ракеты "Циркон" были накоплены в Крыму и могут быть использованы в последующих атаках.

"В следующих ударах постараются комбинировать "Искандеры", "Калибры", "Цирконы", – убежден Тимочко.

Информация о ракете "Циркон" ограничена, поскольку враг держит ее в секрете. Однако специалисты научно-исследовательского экспертного центра работают над анализом для получения более подробной информации о характеристиках этого оружия.

Скорость ракеты "Циркон" очень высока, но она становится баллистической при ударе, что делает ее уязвимой перед системами противовоздушной обороны.

Со своей стороны, Илья Евлаш, спикер Воздушных сил ВСУ, высказал предположение, что увеличенное использование баллистических ракет может быть попыткой проверить реакцию и эффективность украинских систем обороны.

"Первая версия – проверить новое оружие и наши системы ПВО, насколько территория Украины прикрыта, где, как и что находится. Также один из вариантов – у врага может быть недостаточно определенных ракет для выполнения тех или иных задач. Поэтому оккупанты используют ракеты другого типа", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, по территории Украины с начала 2024 года было нанесено по меньшей мере два удара ракетами 3М22 "Циркон". Первый произошел (а остатки ракеты найдены) в ночь на 7 февраля в Днепровском районе Киева вблизи разрушенной линии электропередачи, второй удар – 25 марта.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия ищет способы новых воздушных атак по Украине, в частности, применяя ракеты "Циркон". Противник пытается обстреливать страну по неожиданным направлениям, используя оружие, которое должно усложнить работу ПВО.

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