"Враг выискивает способы, как давить с самых неожиданных направлений": Гуменюк объяснила свое заявление о точечных российских ударах

Российская оккупационная армия ищет способы новых воздушных атак по Украине, в частности, применяя ракеты "Циркон". Противник пытается обстреливать страну с неожиданных направлений, используя оружие, которое должно затруднить работу ПВО.

Об этом утром 27 марта в эфире "Єдиних новин" заявила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Ведущие попросили ее уточнить заявление о вероятной угрозе новых ударов "Цирконов" по Киеву.

Гуменюк отметила: средства массовой информации создали некий ажиотаж вокруг ее слов.

"На самом деле разговор был о том, что враг может наносить такие [точечные] удары и это надо учитывать. Практику мы уже видели – удар по Киеву баллистикой из Крыма. Это означает, что враг ищет способы, каким образом давить с самых неожиданных направлений и с использованием вооружения, которое будет затруднять работу наших систем ПВО", – объяснила капитан 1 ранга Госпогранслужбы.

ВС РФ обновляют свое вооружение для ведения войны против Украины.

"Мы говорим о том, что осознаем, какие виды вооружения враг готов применить. Что он не останавливается в модернизации своего вооружения, что он пытается изыскать способы давления на население Украины фактически на всей ее территории, не только прифронтовых", – добавила спикер.

В последнее время агрессор, опасаясь ударов по своему Черноморскому флоту, не выводит корабли-ракетоносители в акваторию. Вместо этого оккупанты возвращаются к тактике точечных ударов, например, с тактической авиации.

Напомним: 26 марта Гуменюк заявила: войска РФ накопили в оккупированном Крыму запас ракет "Циркон". Агрессор "может продолжать время от времени точечный террор с акцентом, в том числе, на столицу", сказала она.

Как писал OBOZ.UA:

– Государство-террорист Россия, вероятно, планировало возобновить удары по энергетическим объектам в Украине гораздо раньше. Однако замыслы российских оккупантов нарушили украинские войска, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

– В феврале 2024 года кремлевский диктатор Владимир Путин признал, что войска РФ применяли 3М22 "Циркон" против Украины.

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