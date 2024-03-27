Оккупанты накопили в Крыму ракеты "Циркон": Гуменюк указала на угрозу новых обстрелов

Войска Российской Федерации имеют во временно оккупированном Крыму запас ракет "Циркон". С их помощью агрессор, вероятно, будет продолжать прибегать к точечному террору, в частности против Киева.

Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она, выступая в эфире национального марафона "Єдині новини" 26 марта, сообщила, что для противника "приоритетным остается способ террористического давления".

Гуменюк считает, что в нашей стране и в дальнейшем будет звучать воздушная тревога при применении баллистики – с юга до Киевщины и северных областей.

"Должны понимать, что несколько десятков подобных ракет у врага есть в накоплении на милитари хабе типа Крым. И он может продолжать время от времени точечный террор с акцентом, в том числе, на столицу", – сказала капитан 1 ранга Государственной погранслужбы.

Как писал OBOZ.UA:

– ЗМ22 "Циркон", в отличие от Х-47 "Кинжал", является гиперзвуковой ракетой.

– По данным Defense Express, "Цирконы" могут изменять свою скорость в зависимости от высоты, а перед ударом "заходят в пике".

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