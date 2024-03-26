"Циркон" при приближении к цели заходит в пике: Катков указал на нюанс со временем подлета ракет к городам Украины

Время подлета российских ракет "Циркон" к украинским городам, о чем недавно начали писать Telegram-каналы, не является корректным. Дело в том, что эти ракеты могут изменять свою скорость в зависимости от высоты, а перед ударом "заходят в пике".

Нюансы в комментарии OBOZ.UA объяснил эксперт по вооружениям Олег Катков, главный редактор Defense Express. Он рассказал, что "Циркон" запускается вертикально, далее работает твердотопливный переускоритель, выводящий аппарат на значительную высоту и дающий первое ускорение для того, чтобы заработал прямоточный гиперзвуковой двигатель. На маршевом участке (во время которого ракета проходит абсолютное большинство своей дистанции) она разгоняется до 5,5 Махов.

Однако перевод Махов в километры в час – непростой процесс. Мах – это скорость звука, которая зависит от того, в какой среде он распространяется. Возле земли скорость Маха одна, где-то 1200 км в час, на высоте 10 км она уже тысяча с чем-то км – меньше.

"Есть специальная таблица, по которой можно посмотреть скорость Маха в зависимости от высоты. Там тоже не линейная зависимость, там сложная формула", – подчеркнул военный эксперт.

Он отметил, что для расчетов нужно знать данные не только о скорости "Циркона", но и о высоте его полета.

"Второй аспект. Когда "Циркон" приближается к цели, начинает заходить в пике. Кратковременно, очень кратковременно он достигает своей максимальной зафиксированной скорости", – сообщил Катков. По данным его источников, указанная ракета может разогнаться до 7,5 Махов.

Но уже ближе к земле, в более плотной атмосфере скорость падает до 4,5 Махов. "То есть на конечном участке скорость уж точно не гиперзвуковая, хотя максимально высокая. То есть еще полмаха – и будет гиперзвук. 4,5 Маха – это вдвое быстрее, чем показывает Х-22 на терминальном участке", – сказал военный эксперт.

Telegram-каналы, которые распространяют скорость подлета "Циркона", почему-то ориентируются на 9000 километров в час. Однако это перевод скорости Маха на уровне земли, которая является кратковременной максимальной. И маршрут ракеты сосчитали по прямой – однако так она не летит.

Главред Defense Express объяснил: чтобы подсчитать, сколько времени ракете понадобится на путь до Киева, Одессы и других городов, нужно иметь точные параметры "Циркона", точную траекторию, и это будет математическая модель.

"Это может быть как три минуты в Киев, так и шесть минут, так и восемь, так и десять", – заявил Катков, подчеркнув, что конкретное значение неизвестно.

Как писал OBOZ.UA:

– Россияне, по данным военного портала Defence Express, смогли разработать для "Циркона" гиперзвуковой прямоточный реактивный двигатель. Благодаря этому ракета может поддерживать гиперзвуковую скорость.

– В феврале 2024 года кремлевский диктатор Владимир Путин признал, что российские оккупационные войска применяли ракеты 3М22 "Циркон" против Украины.

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