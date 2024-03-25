'Вполне возможно, что планировали гораздо раньше': Коваленко объяснил, почему Россия возобновила удары по энергетическим объектам в Украине

Государство-террорист Россия, вероятно, планировало возобновить удары по энергетическим объектам в Украине гораздо раньше. Однако замыслы российских оккупантов нарушили украинские войска.

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, на планы врага существенно повлияла потеря самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Об этом он рассказал в эфире OBOZ.UA.

Коваленко уверен, что российские террористы пытались наносить удары по энергетической инфраструктуре немного раньше. Он напомнил, что накануне и после новогодних праздников враг терроризировал украинцев массированными ракетными и дроновыми ударами.

"Именно в конце января – начале февраля они могли возобновить удары и по энергетической инфраструктуре. Вполне возможно. Ресурс для этого у них был, ракетный ресурс. Но мы увидели что? Мы увидели то, что в начале 2024 года начали уничтожаться их самолеты А-50. Разведывательные самолеты дальнего радиолокационного наблюдения и разведки, без которых наведение и нанесение ударов вглубь Украины, ракетных ударов было бы осложнено", – сказал Коваленко.

Также он добавил, что российские террористы некоторое время вообще не использовали дозвуковые крылатые ракеты авиационного базирования для нанесения ударов по территории Украины. Только сейчас, спустя некоторое время, россияне вернулись к такой практике.

"Следовательно, это вполне возможно, они планировали это немного раньше, именно в феврале. Но из-за уничтожения А-50 им пришлось этот график немного изменить. Именно сейчас, когда уже весна, в конце марта, начались эти нерациональные удары, если мы говорим об ударах по энергетической инфраструктуре. Зимой логичнее было бы их наносить. Но сейчас мы видим эти удары", – заявил военно-политический обозреватель.

Напомним, страна-террорист РФ 25 марта атаковала Киев баллистическими ракетами. Силами ПВО вражеские объекты были уничтожены, однако, к сожалению, обломки российского боеприпаса попали в спортзал учебного заведения на Печерске, есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что утром 24 марта во время массированной атаки по Украине российская ракета залетела в воздушное пространство Польши. Объект вошел в польское пространство в районе города Осердув. Ракету российских террористов зафиксировали в небе над Польшей в 4:32 утра.

Как сообщал OBOZ.UA, во время воздушной тревоги днем 24 марта российские войска снова атаковали объект критической инфраструктуры на Львовщине. Зафиксировано два попадания: враг бил "Кинжалами". На месте работали сотрудники ГСЧС, ликвидировавшие последствия ночной атаки, они успели спастись.

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