'Скорость – не преимущество': Яценко объяснил, почему реактивные 'Шахеды' – шаг назад

Разработчик украинских БПЛА "Довбуш" Владимир Яценко заявил, что "шахеды" с реактивными двигателями, которые начала использовать россия, – это шаг назад. Об этом он написал у себя в фейсбуке.

"Хочу прокомментировать "измену" по поводу шахедов с реактивными двигателями – это шаг назад по следующим причинам. Во-первых, реактивные двигатели, доступные для использования БПЛА, очень не экономичны – их нельзя сравнивать с большими авиационными двигателями. Расход топлива может достигать 1 л в минуту полета. Полезная нагрузка такого БПЛА существенно уменьшается.

Во-вторых, высокая скорость тоже не является преимуществом, потому что чем быстрее двигается объект в воздухе, тем лучше он наблюдается на радарах ПВО. Кроме того, реактивный двигатель имеет значительно больший тепловой след, что облегчает наведение средств ПВО. Так что – сбивали, сбиваем и будем сбивать!", - написал Владимир Яценко.

Ранее он отмечал, что украинские специалисты работают над тем, чтобы производить беспилотники, которые будут перехватывать иранские дроны-камикадзе. По словам Владимира Яценко, продолжается постоянная борьба между производящими военные дроны и производителями антидроновых средств.