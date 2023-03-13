Скрывался с минувшей осени: на деоккупированной Харьковщине полицейские задержали военнослужащего армии РФ. Фото

13 марта на территории деоккупированной Харьковщины сотрудники полиции обнаружили и задержали переодетого в гражданскую одежду оккупанта. При проверке выяснилось, что он служит в 27-й мотострелковой бригаде российской армии.

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Об этом сообщили в Telegram-канале полиции Харьковской области. Обнаружил военнослужащего вражеской армии наряд батальона полиции особого назначения во время патрулирования поселка Купянск-Узловой (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Задержанным оказался 42-летний житель московской области, который в составе армии РФ приехал в Украину захватывать наши территории и убивать украинцев.

Оккупант рассказал, что после того, как Вооруженные силы Украины освободили Купянщину, он скрывался в заброшенных зданиях на территории района.

Спецназовцы доставили задержанного российского военнослужащего в Купянский отдел полиции. Правоохранители будут выяснять все обстоятельства его пребывания на территории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала пособника оккупантов, который сдавал участников движения сопротивления в Херсонской области во время оккупации. Он был задержан в Винницкой области. Там он пытался скрыться под видом "переселенца" после освобождения Херсона.

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