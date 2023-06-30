Скрывают убийство: оккупанты забрали тела подростков Оганнисяна и Ханганова в Мелитополь

Оккупанты пытаются скрыть умышленное убийство двух украинских подростков во временно оккупированном Бердянске. Тела Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова, прощание с которыми должно было состояться в захваченном россиянами городе 29 июня, захватчики вывезли в Мелитополь.

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Под предлогом "проведения экспертизы" родным до сих пор не дают попрощаться с подростками. Захватчики делают все, чтобы уничтожить доказательства, что детей убили умышленно и хладнокровно. Об этом написала координатор Медийной инициативы по правам человека Ольга Решетилова.

Накануне, 29 июня, во временно оккупированном Бердянске должно было пройти прощание с Тиграном Оганнисяном и Никитой Хангановым, которых убили оккупанты 24 июня после того, как юные патриоты ликвидировали местного коллаборанта и российского оккупанта.

Однако тела молодых украинцев, по данным Решетиловой, до сих пор не преданы земле.

"Несмотря на то что прощание с Тиграном и Никитой было запланировано в Бердянске на вчера, их до сих пор не похоронили. В течение всего вчерашнего дня семьи ждали разрешения следователей забрать тела из морга, однако так его и не получили. Зато весь день морг был оцеплен военными", – рассказала она.

Решетилова также сообщила, что 30 июня выяснилось, что тела Тиграна и Никиты захватчики вывезли во временно оккупированный Мелитополь. Сделано это, по ее мнению, для того, чтобы скрыть доказательства циничного умышленного убийства детей.

"Сегодня стало известно, что тела якобы увезли на экспертизу в Мелитополь. Мы понимаем, для чего россияне это делают. Они пытаются скрыть следы своих преступлений, ведь по характеру поражений очевидно, что было совершено убийство, что в ребят стреляли прицельно и на поражение. Но все эти хаотические действия преступников бессмысленны. Нам все известно, и все зафиксировано. Ничего скрыть уже не удастся. Просто дайте родным попрощаться с детьми", – написала Решетилова.

Ранее она рассказывала, что подростков в Бердянске убили снайперы. Одному из ребят изверги выстрелили в голову, второму – в сердце. И похоже, что захватчики, обвинившие ребят в стрельбе, даже не пытались обезвредить их какими-то другими путями, кроме убийства.

Жестокой казни украинских детей предшествовали полгода безумного давления. Ребят похищали и содержали в местном отделении "полиции", где подвергали пыткам.

Обоих подростков захватчики обвиняли в якобы подготовке диверсии на железной дороге. Накануне убийства к ним приходил так называемый следователь, после чего ребята начали скрываться.

В сети появилось видео, которое записывал Тигран незадолго до гибели. На кадрах он с автоматом и в тактических перчатках. Завершается видео словами парня: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте! Слава Украине!"

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