"Слава Украине!" Зеленский дал Героя Александру Мациевскому

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому – воину ТРО, которого российские преступники расстреляли за лозунг "Слава Украине!".

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Об этом лидер страны сообщил вечером 12 марта в конце традиционного обращения к украинскому народу. Роликом поделился YouTube-канал Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я благодарю всех, кто заботится об Украине и украинцах! Я благодарю всех, кто заботится о нашем единстве и о единстве мира ради Украины! Спасибо каждому и каждой, кто сейчас в бою за независимость нашего государства! Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за Украину! Всем, кого мы вспоминаем, когда говорим Слава Украине!" – заявил Зеленский.

"Сегодня я присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому, солдату. Человеку, которого будут знать все украинцы. Человеку, которого будут помнить вечно. За его храбрость, за его уверенность в Украине и за его "Слава Украине!" – продолжил гарант.

Он закончил видео словами: "Герою слава! Героям слава! Украине слава!".

Напомним, что 12 марта СБУ официально подтвердила имя нашего защитника, которого безоружным расстреляли захватчики.

Мациевский Александр Игоревич был снайпером 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области. По информации спецслужбы, Героя убили 30 декабря 2022 года вблизи населенного пункта Красная Гора Донецкой области. Его тело вернули домой в феврале-2023.

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