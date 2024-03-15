Слаженная работа пехоты, разведки и артиллерии: ВСУ показали удачное отражение вражеского штурма позиций 60-й бригады. Видео

На фронте прежде всего важна слаженность действий. Именно это помогает украинским защитникам противостоять врагу, которого гораздо больше.

Успешное отражение вражеского штурма позиций 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады снято на видео. Штурм остановлен, лаконично прокомментировали произошедшее в 60 ОМБр.

"Сила ВСУ в единстве, потому что мы понимаем, что только объединившись сможем победить врага, превосходящего по количеству в живой силе и технике. Это видео как раз яркий пример слаженной работы пехоты, разведки, летунов и артиллерии сразу нескольких подразделений", - отметили украинский. защитники.

60-я отдельная Ингулецкая бригада была создана на основе военного формирования Корпуса резерва Вооруженных Сил Украины. В апреле 2022 года стало известно, что военнослужащие 60 ОМБр освободили от российских окупантов 11 населенных пунктов в Херсонской области. Бригада действовала в составе Группировки войск "Юг".

В июле 2022 года 60 ОМБр освободило село Ивановка в Херсонской области. После этого бригаде было присвоено почетное наименование "Ингулецкая". А уже в начале сентября 60 ОМБр участвовала в освобождении Высокополья и Ольгино в Херсонской области.

Зимой и весной 2023 бригада находилась на защите Бахмута.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 98 единиц российской военной техники и вооружения. Также защитники отминусовали 580 окупантов.

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