Следует ли лицам с инвалидностью проходить ВЛК и кого исключают из учета: детальное разъяснение

В Украине идет общая мобилизация, которая была начата из-за широкомасштабного вторжения России. Однако согласно законодательству, призыву во время мобилизации не подлежат лица с инвалидностью.

При этом человек с инвалидностью не должен игнорировать вручение повестки. OBOZ.UA объясняет, нужно ли лицам с инвалидностью проходить ВЛК и кого исключают из учета.

Законом предусмотрено, что представители ТЦК могут проверять документы по установленным условиям, поэтому повестки могут получить любые мужчины, являющиеся призывниками, военнообязанными или резервистами.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие инвалидность, считаются военнообязанными, если они не исключены из военного учета.

Лица с инвалидностью могут получить повестку на уточнение данных в ТЦК, если они не были исключены из военного учета в возрасте 16-17 лет, когда осуществляется постановка на учет в военкомате.

Такие лица обязаны явиться по указанному адресу в указанное время, поскольку могут быть привлечены к ответственности за нарушение правил учета, как все военнообязанные, призывники или резервисты.

Лица с инвалидностью любой степени, утвержденной в Украине, имеют право на отсрочку от мобилизации и могут добровольно мобилизоваться по своему согласию.

Если они не намерены добровольно мобилизоваться, то не обязаны проходить ВЛК, если они уже стоят на военном учете.

В то же время, если лицо с инвалидностью не состоит на военном учете или инвалидность возникла после последнего визита в ТЦК, оно может пройти ВЛК для возможного исключения из списка военнообязанных.

Необходимо понимать, что критерии для определения инвалидности и оснований ее предоставления по закону отличаются от критериев пригодности к военной службе согласно приказам Министерства Обороны № 402 и № 490. Поэтому лицо с инвалидностью, даже группы III или II, может быть признано ВЛК пригодным к военной службе военной службы. Такие лица не подлежат исключению из воинской службы и остаются призывниками или военнообязанными.

Прохождение ВЛК для лиц, признанных непригодными к военной службе, обязательно каждые пять лет. Лицо с инвалидностью может быть направлено на прохождение ВЛК сразу после уточнения его данных.

Следовательно, лицо с инвалидностью может добровольно мобилизоваться, если ВЛК признает его пригодным к службе.

Следует отметить, что 7 февраля депутаты Рады 243 голосами приняли законопроект о мобилизации в первом чтении без предложений Комитета. Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что в проект закона хотят внести ряд существенных изменений. Относительно спорных моментов идут дискуссии, все вопросы на уровне комитетов должны быть решены до голосования во втором чтении.

В Кабмине заявили, что не могут на уровне законодательства ввести обязательный военный учет и мобилизацию членов семей депутатов и чиновников. В частности, потомков украинских должностных лиц, которые во время полномасштабной войны живут за границей.

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