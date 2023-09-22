Следует ли лицам с инвалидностью проходить ВЛК и кого могут исключить из военного учета: разъяснение

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Так что у военнообязанных до сих пор возникает много вопросов по поводу призыва. Среди них – могут ли военкомат направлять на врачебный осмотр лиц, у которых есть инвалидность, и кого могут исключить из военного учета.

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", лица с инвалидностью любой степени, утвержденной в Украине, имеют право на отсрочку от мобилизации (статья 23).

Также они входят в категорию военнообязанных, которые могут мобилизоваться добровольно – то есть, лиц с инвалидностью можно мобилизовать только с их согласия. Даже в таком случае военную службу они по закону должны проходить по месту жительства.

Здесь следует отметить, что по закону О воинской обязанности и военной службе, мужчины с инвалидностью от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, если они не исключены из военного учета. Следовательно, кто-либо из них может получить повестку об уточнении данных в ТЦК, если он не был исключен из военного учета в 16-17 лет, когда осуществлял постановку на учет в военкомате.

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Все лица с инвалидностью, не исключенные из военного учета, после получения повестки обязаны прийти в ТЦК, поскольку могут быть привлечены к ответственности за нарушение правил учета, как все военнообязанные, призывники или резервисты.

В ТЦК им необходимо предоставить документы об отсрочке от мобилизации при уточнении данных.

К этим документам относятся:

заявление о предоставлении отсрочки; справка к акту МСЭК; пенсионное удостоверение личности с инвалидностью.

Как военнообязанные, лица с инвалидностью представляют документы по учетным данным, которые изменились с последнего визита в ТЦК или военнослужащих.

Лица с инвалидностью не обязаны проходить ВЛК, если они уже состоят на военном учете и если не намерены добровольно мобилизоваться.

Если лицо с инвалидностью не состоит на военном учете или инвалидность была получена после последнего визита в ТЦК, можно пройти ВЛК для возможного исключения из военного учета.

Следует иметь в виду, что статьи по болезням и основаниям предоставления инвалидности I-III групп отличаются от статей по определению пригодности к военной службе по приказам МО № 402 и № 490, поэтому лицо с инвалидностью III и даже II группы может быть признано ВЛК пригодным к военной службы. Такие лица не подлежат исключению из воинской службы и остаются призывниками или военнообязанными.

Прохождение ВЛК для лиц, признанных непригодными к военной службе, обязательно каждые пять лет. Лицо с инвалидностью может быть направлено на прохождение ВЛК сразу после уточнения данных.

Таким образом, лицо с инвалидностью может добровольно мобилизоваться, если ВЛК признает его пригодным к службе.

Для того чтобы не произошло ситуации, когда лицо с инвалидностью имеет право на отсрочку, и хочет им воспользоваться, но его мобилизуют через решение ВЛК о пригодности, прохождение ВЛК необходимо начинать после того, как письменно предоставили в ТЦК документы о наличии отсрочки или ТЦК принял заявление и документы на отсрочку.

Как получить отсрочку от мобилизации



Отсрочку нельзя получить просто придя в ТЦК – документы и заявление предоставляются после того, как военнообязанный получил повестку.

Законодательством не предусмотрено, должны ли это быть копии, но лучший вариант – заверить у нотариуса копии документов и иметь при себе во время похода за повесткой оригиналы.

Чтобы получить отсрочку от мобилизации при наличии на это оснований, нужно подать заявление об отсрочке с указанными паспортными данными гражданина и добавить к нему документы, подтверждающие, что гражданин действительно не подлежит призыву.

Порядок действий лица с инвалидностью для получения отсрочки от мобилизации будет следующим:

должное получение повестки об уточнении данных в ТЦК;

подготовка документов об отсрочке и заявлениях о предоставлении отсрочки;

поход в ТЦК в указанное время для уточнения данных - предоставление документов об изменении учетных данных и заявление об отсрочке с необходимыми копиями документов;

заявление регистрируют в журнале входящей корреспонденции. После этого ее должна рассмотреть комиссия, формируемая на базе ТЦК;

комиссия ТЦК рассматривает заявление и принимает решение о предоставлении отсрочки, с лицом связываются и просят прийти забрать справку об отсрочке;

в канцелярии гражданин получает выписку из книги протоколов (в ней указывают данные лица, подавшего заявление и претендующего на отсрочку, дату рождения, непосредственно само основание отсрочки, номер и дату протокола заседания комиссии и подписи членов комиссии).

В ней указано:

ФИО;

дата рождения;

основания отсрочки;

номер и дата протокола отсрочки;

ФИО и подписи членов комиссии.

В результате, на руки выдают справку о предоставлении отсрочки со штампом в военном билете или временном удостоверении – этот документ и предъявляется по требованию о наличии отсрочки вместе с документом, подтверждающим инвалидность.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время военного положения в Украине в ряды армии могут мобилизовать лиц с инвалидностью. В каких случаях это возможно читайте в материале.

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