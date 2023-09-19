Могут ли вручить повестку мужчине с инвалидностью в Украине во время военного положения: разъяснение

В июле 2023 года депутаты Верховной Рады Украины большинством голосов поддержали законопроекты о продлении действия военного положения и общей мобилизации до 15 ноября. Поэтому осенью набор военнообязанных в армию будет продолжаться.

Лиц с инвалидностью также могут призвать в ряды Вооруженных сил Украины. В каких случаях это возможно, рассказывает OBOZREVATEL.

В последнее время в Украине все чаще военкоматы выдают повестки не только молодым мужчинам, но и находящимся на пенсии украинцам.

Так, иногда сотрудники ТЦК выдают повестки, несмотря на статус инвалида, подтверждаемого пенсионным удостоверением, отмечает адвокат Артем Заика.

По словам юриста, даже таким гражданам необходимо зарегистрироваться в военкомате и пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), которая должна подтвердить непригодность к службе в армии.

Если ВВК признает мужчину ограниченно пригодным, то во время военного положения он сможет нести военную службу, но не на фронте, а, например, в тылу.

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Таким образом граждане с инвалидностью также могут быть военнообязанными, им будут подбирать должность по военным специальностям в соответствии с состоянием здоровья.

Они обязаны взять повестку и явиться в ТЦК; кроме того, они не могут отказаться от прохождения ВВК.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– С 1 октября 2023 года на воинский учет в Украине должны встать женщины-медики. В Генштабе отмечают, что это не означает мобилизацию.

– Осенью 2023 года мобилизация коснется лиц как с опытом военной службы, так и без него. Кого мобилизуют в первую очередь и что грозит за игнорирование повестки, читайте в материале.

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