Следующий 'Рамштайн' будет авиационным: у Зеленского назвали сроки встречи и назвали главный вопрос

Очередная встреча в "формате Рамштайн" планируется уже в середине февраля. Основной тематикой данного заседания станет поставка военной авиации в Украину.

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Об этом сообщил заместитель председателя ОП Андрей Сибига. Он назвал данную встречу "Рамштайном авиации".

Как заявил Сибига, предстоящий "Рамштайн" несет новую реальность. Ведь предыдущий стал для Украины "бронетанковым", а предстоящим станет "авиационным".

"По моему твердому убеждению, и я уверен, что в этом мы все убедимся, этот "Рамштайн" создаст новую реальность. И сегодня президент во время своего выступления это озвучил, что следующий "Рамштайн" будет авиационный", – добавил заместитель председателя ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 20 января в Германии проходит восьмая встреча в формате "Рамштайн". Открывая ее, глава Пентагона Ллойд Остин призвал союзников быть более решительными в помощи Украине.

– Канцлер ФРГ Олаф Шольц может передать танки Leopard 2 Силам обороны, однако только если США, в свою очередь, поставят Украине основные боевые танки американского производства.

– Премьер Польши призвал Германию передать Украине все виды оружия, дабы избежать Третьей мировой войны.

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