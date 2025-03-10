'Сливал' координаты ВСУ оккупантам: в Николаеве предателю дали десять лет тюрьмы с конфискацией имущества

В Николаеве суд вынес приговор 35-летнему мужчине, передававшему врагу разведывательные данные о расположении украинских военных. За измену он получил 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Об этом сообщает портал "Хочу к своим". По данным следствия, злоумышленник поддерживал российскую агрессию и вышел добровольно на связь с представителем страны-агрессора через Telegram.

Он передавал оккупантам информацию о местах дислокации подразделений ВСУ и других военных формирований в Николаеве и области. Для этого использовался карты и графические координаты, обозначая стратегически важные объекты. Речь идет о расположении военных объектов и критически важной инфраструктуре.

Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины – несанкционированное распространение информации о расположении украинских военных в условиях военного положения.

Осужденный будет отбывать наказание за шпионаж в пользу врага и подрыв обороноспособности страны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали агентку ФСБ, которая готовила теракт вблизи ТЦК в Ровно. Женщина планировала покинуть взрывчатку возле военного объекта, когда на его территории должно было быть большое количество людей.

Напомним, ранее стало известно, что в Херсонской области будут судить женщину, которая добровольно стала главной бухгалтером оккупантов. Она обеспечивала финансирование захватнической администрации и теперь будет отвечать за это перед законом.

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