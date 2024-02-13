'Сливал' врагу оборонные позиции украинских войск: в Харьковской области будут судить российского агента 'Лексуса'

На Харьковщине будут судить жителя города Волчанск, который летом 2023 года добровольно согласился на сотрудничество со страной-террористом Россией. Злоумышленник передавал представителю ФСБ РФ информацию об оборонных позициях украинских войск.

За совершенные преступления предателю грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Правоохранители установили, что в июле 2023 года представитель ФСБ России связался с жителем Волчанска через Telegram и предложил ему конфиденциальное сотрудничество за деньги. Мужчина без раздумий согласился и даже написал расписку, в которой заявил, что "готов выполнять разведывательные и диверсионные задачи".

Предатель работал завхозом в одном из местных медицинских учреждений. В целях конспирации мужчина выбрал псевдоним "Лексус".

По информации прокуратуры, злоумышленник присылал оккупантам информацию о местонахождении украинских военных и направлениях движения техники на территории Волчанской территориальной громады. Кроме того, он сливал агрессору места базирования подразделений СБУ и Национальной полиции вблизи государственной границы.

Также злоумышленник занимался тем, что корректировал вражеский огонь, отчитываясь о последствиях обстрелов со стороны РФ. Следствие установило, что предатель успел совершить 35 эпизодов преступлений.

Правоохранители задержали мужчину в Волчанске в порядке ст. 208 УПК Украины в ноябре 2023 года. Во время обысков по месту жительства предателя обнаружен и изъят телефон, в котором содержалась переписка с российским куратором. По ходатайству стороны обвинения мужчине была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Николаеве поймали предателя, который помогал россиянам собирать данные о Силах обороны вблизи акватории Черного моря. Для этого злоумышленник установил несколько веб-камер на технологических сооружениях в районе местного порта.

Ранее был разоблачен житель Купянского района Харьковской области, который во время российской временной оккупации помогал стране-агрессору. Мужчина, будучи агрономом, помогал захватчикам ориентироваться на местности и выбирать территорию для обустройства минных полей.

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