Сливала врагу украинские позиции: СБУ задержала информаторку РФ, которая пыталась сорвать контрнаступление ВСУ на Харьковщине. Фото

Сотрудники СБУ задержали российскую агентку, пытавшуюся сорвать контрнаступление Вооруженных Сил Украины на Харьковщине. Вражеская информаторка передавала оккупантам координаты боевых позиций украинских войск накануне освобождения Харьковщины.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. Подозреваемой грозит до 12 лет тюрьмы.

Как установило следствие, в течение периода с июня по сентябрь 2022 она передавала оккупантам геолокации подразделений ВСУ, которые были сконцентрированы на Купянском направлении.

Также она регулярно предоставляла отчеты об имеющемся тяжелом вооружении и приблизительном количестве личного состава украинских войск. Для сбора информации агентка обходила прифронтовую местность и тайно фотографировала места временного расположения Вооруженных Сил.

Затем она передавала соответствующие координаты вместе с текстовым описанием своему "связному" из русской разведки. Им был ее знакомый коллаборант, находившийся в то время в составе оккупационного "МВД РФ" в Балаклее. Он, в свою очередь, передавал полученную информацию кадровым работникам спецслужбы страны-агрессора.

В дальнейшем захватчики намеревались использовать полученные сведения для сдерживания контрнаступательных операций Вооруженных Сил Украины, но им не удалось осуществить этот план.

После того, как Харьковщина была освобождена, фигурантка "залегла на дно" в деоккупированной Балаклее, где пыталась устранить любые доказательства своего сотрудничества с агрессором.

Однако сотрудники СБУ зафиксировали уголовные действия злоумышленницы, после чего установили ее местонахождение и задержали. Расследование установило, что вражеским информатором была местная жительница, которая после захвата части Харьковщины выехала на территорию находящейся под контролем Украины области.

Во время обыска на месте задержания был изъят мобильный телефон с материалами, подтверждающими ее преступную деятельность.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное распространение информации о расположении ВСУ с целью предоставления ее незаконным вооруженным формированием).

Злоумышленница находится под стражей и ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала предателя, действующего военнослужащего Вооруженных сил Украины. Он по заданию ФСБ РФ планировал отравить командиров одного из боевых подразделений ВСУ в Запорожье.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ поймала двух информаторов ФСБ из Донецкой области. Преступники участвовали в подготовке боевых операций оккупантов против Сил обороны в районе Славянска.

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