Слобожанское контрнаступление: нацгвардейцы и партизаны рассказали об участии в освобождении Харьковщины от российской оккупации. Фото и видео

В сентябре прошлого года Силы обороны Украины начали Слобожанское контрнаступление, освободив от врага оккупированные населенные пункты Харьковской области. В деоккупации региона активно участвовали бойцы штурмовой бригады Национальной гвардии "Спартан" и местные партизаны.

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Последние сплотились в населенных пунктах Дергачевской территориальной громады, которые в первые же часы полномасштабной войны оказались в оккупации. Партизаны в течение месяцев оказывали сопротивление захватчикам, а затем, во время контрнаступления, стали верными союзниками нацгвардейцев (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"С февраля по середину сентября 2022 года вся эта территория стала ареной не только боевых действий, но и была поглощена тотальной атмосферой запугиваний, притеснений и террора. Это должно было парализовать любые естественные стремления отстаивать свое человеческое достоинство у местных жителей. Но расчет вырос Напрасно. Сработали свободолюбивые инстинкты унаследованные от предков – слобожанских козаков: местные жители начали оказывать сопротивление", – сказано в сообщении.

К отряду дергачевских партизан присоединились бывшие бойцы АТО и местные предприниматели, которые взяли в руки оружие. Организовал его Вячеслав Задоренко – сейчас мужчина является начальником Дергачевской городской военной администрации.

Во время сплошного хаоса партизаны смогли эффективно самоорганизоваться и активно присоединились к военным операциям. Они освобождали Харьковщину от армии РФ вместе с нацгвардейцами, воинами Вооруженных сил Украины, пограничниками, подразделениями Нацполиции, Территориальной обороны, ДФТГ Хартия и бойцами ГУР "Кракен" и ССО.

Партизаны обеспечили украинских защитников необходимой информацией с оккупированных территорий. Они помогали подтверждать поражение целей, поставляли трофейную технику и боеприпасы, а также непосредственно участвовали в боевых столкновениях. Все это стало возможным благодаря надежной системе информаторов, построенной на личном доверии и родстве.

"Мы, как местные, много знали людей, которые находились на оккупированных территориях. У нас была налажена связь, установлены агенты, которые нас информировали с оккупированных территорий о передвижении российской военной техники и размещении личного состава", – рассказал Задоренко.

Впоследствии партизаны установили связь почти со всеми командирами, которые отвечали за разные направления Дергачевской громады. После начала контрнаступления противник убегал максимально быстро, оставляя немало своего вооружения и боеприпасов, которые впоследствии были использованы против "второй армии мира".

Вместе с гвардейцами и представителями других формирований Сил обороны местные жители двигались к границам Харьковщины. После того, как россиян выгнали с украинской земли, начались задержания коллаборантов. А бойцы НГУ помогали поддерживать общественный порядок на деоккупированных территориях.

Сейчас партизаны вместе с военными продолжают совместную борьбу с врагом в пограничной полосе.

Как сообщал OBOZREVATEL, пока все с нетерпением ждут начала украинского контрнаступления, оно уже "тихонечко идет". Украинские воины сейчас методично работают над уменьшением мощностей и возможностей вражеской группировки.

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