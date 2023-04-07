Словакия обвинила Россию в диверсиях по МиГ-29, переданным Украине: российские техники могли намеренно их повредить

Министр обороны Ярослав Най заявил, что российские технические специалисты могли намеренно саботировать эксплуатацию истребителей МиГ-29 советского производства, принадлежащих словацкой армии. Словакия передала их Украине.

Видео дня

Об этом сообщает издание Еuractiv. Дефекты появились только в тех деталях, доступ к которым имели россияне.

"Они могли летать, но это не значит, что они также были способны сражаться. Украинцы приехали в Словакию за неделю до вылета, привезли запчасти и осмотрели самолеты", — пояснил Най после того, как оппозиция во главе с партией "Смер-СД" бывшего премьер-министра Роберта Фицо подвергла правительство резкой критике за отказ от ценных самолетов.

Неисправности могли быть вызваны намеренно российскими техниками, которые до прошлого года находились на авиабазе Слиач в Словакии.

"Даже полиция расследовала это, основываясь на наших подозрениях. В двигателях самолета были детали, к которым имели доступ словацкие техники, а были детали, к которым имели доступ только российские техники. Дефекты появились только в тех частях, к которым обращались россияне", — сказал Най.

Хотя расследование не доказало намерения, минобороны "почувствовало потерю доверия к российским техникам в Слиаче, потому что ошибки продолжали появляться в местах, до которых могли добраться только они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Словакии одобрили передачу Украине истребителей МиГ-29 и ЗРК "Куб". 17 марта правительство приняло решение о безвозмездной передаче техники в соответствии с Конституцией Словацкой Республики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!