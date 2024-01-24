Словакия передаст Украине бронированные экскаваторы и машины разминирования: что известно

Украина получит от Словакии бронированные экскаваторы и разминировочные машины на базе танка Т-72, которые помогут в строительстве линий обороны. Инженерную технику должны поставить частные компании Словацкой Республики.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. 24 января он выступил на брифинге в Ужгороде после встречи со словацким премьер-министром Робертом Фицо. Глава украинского правительства отметил, что наша страна возводит масштабную трехуровневую линию оборонных рубежей.

"Правительство выделило на это десятки миллиардов гривен. Такая защита позволит как сдерживать врага, так и продвигаться вперед. Мы нуждаемся в значительном дополнительном количестве инженерной техники", – рассказал премьер.

Он договорился с Фицо о сотрудничестве в поставках такой техники.

"Сегодня могу сказать, что Словакия уже приняла решение для поставки двух машин для разминирования "Божена-4", чтобы наши саперы могли проводить соответствующие работы на деоккупированной части Херсонщины. Мы очень благодарны за это", – добавил Шмыгаль.

Напомним: Фицо прибыл в Ужгород 24 января. В ходе переговоров была достигнута договоренность о том, что Словакия не будет блокировать покупку Украиной оружия и техники у ее бизнеса.

Как писал OBOZ.UA:

– Роберта Фицо неоднократно критиковали за его пророссийские взгляды. Например, он заявлял, что Украина – якобы "не суверенное государство". По версии словацкого премьера, Киев находится под контролем США.

– Также премьер-министр Словакии выступает категорически против вступления Украины в НАТО.

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