Словения тайно передала Украине 20 бронетранспортеров Valuk – СМИ

Правительство Словении доставило в Украину 20 бронированных машин Valuk. Транспортировка состоялась на этой неделе в условиях полной секретности.

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Об этом сообщило словенское издание 24UR. Отмечается, что сама операция продолжалась несколько месяцев, поскольку бронетехнику требовалось подготовить, обслуживать и транспортировать.

"Их транспортировали самолетом в одну из соседних стран, Словения имеет возможность использовать стратегический транспортный самолет C17, на котором можно было бы поместить по четыре БТР Valuk", – предполагает издание.

Издание не смогло получить официальное подтверждение от министерства обороны, однако источники подтвердили, что транспортировку техники в Украину завершили на этой неделе в условиях полной секретности.

Если информация словенского издания подтвердится, то это означает, что согласие на реэкспорт машин дала Австрия, потому что Valuk является лицензионной версией Pandur I от Steyr-Daimler-Puch, австрийской компании, которая сейчас входит в состав американской General Dynamics.

Своим согласием на этот реэкспорт Австрия положила бы конец своей показательной нейтральности. Такое возможно только в том случае, если Вена убеждена в победе Украины.

БТР Valuk предназначены для перевозки пехоты и защиты от противопехотных мин и оружия калибра до 12,7 мм. Они оснащены 40 мм автоматическими гранатометами или 12,7 мм автоматическими пулеметами. Таких машин в словенской армии было 85 единиц. Они стояли на вооружении 24 года.

БТР Valuk – лицензионная версия легкой многоцелевой колесной бронемашины SSF Pandur австрийской компании Steyr, производимой в Словении на мощностях завода Sistemska tehnika.

Стандартная бронированная защита БТР рассчитана на выдерживание обстрелов бронебойными патронами калибра 7,62 мм по кругу и бронебойными патронами калибра 12,7 мм во фронтальной зоне. Кроме этого, бронемашина может оснащаться комплексом дополнительной навесной керамической бронезащиты компании Rafael, обеспечивающей защиту от бронебойных шаров калибра 12,7 мм на все 360 градусов.

Экипаж БТР защищен от взрыва на противотанковых и противопехотных минах. Отсек экипажа оснащен автоматической системой обнаружения пожара и пожаротушения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Словения поддержит вступление Украины в НАТО, как только условия позволят нам присоединиться к Альянсу. Об этом говорится в совместной декларации, которую в Киеве подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словении Роберт Голоб.