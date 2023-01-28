''Словом и пулей'': оккупанты устроили пропагандистское сборище для детей в Мариуполе. Фото

Российские оккупанты во временно захваченном Мариуполе устроили пропагандистскую выставку "Словом и пулей" в школе №60. На нее согнали учеников, из которых уже успели сделать "путинюгент неопионерию".

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Детей, одетых в форму, построили перед пропагандистскими стендами. Соответствующие фото опубликовал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что так выглядит победа российского неокоммунистического фашизма и результат штамповки рабов из украинцев.

"Нет, здесь нет принудительно загнанных детей. Нет, здесь нет не мариупольцев. Все свои. Семьи мраzоты и почекунов. Маргиналы пришли к успеху", – отметил Андрющенко.

Он высказал мнение, что после деоккупации города, все педагоги, причастные к подобным мерам, и, в частности, директор-предатель Здравков Сергей Георгиевич, должны получить пожизненные сроки заключения, а родители должны быть лишены права приближаться к детям и любой социальной помощи от государства.

Напомним: оккупанты в разрушенном ими Мариуполе снесли уже более 50 поврежденных обстрелами многоэтажек. Захватчики планируют демонтировать еще около 1000 многоквартирных домов.

В части зданий, которые решили снести оккупанты, до сих пор остаются тела мирных жителей, погибших во время блокады и непрерывных обстрелов Мариуполя. Однако россиян это не останавливает.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на новогодние праздники детей во временно оккупированном Мариуполе вынудили устроить концерт для российских захватчиков. Они должны были благодарить убийц своего детства, родителей и родных, а также развлекать террористов спектаклями;

– оккупанты превращают Мариуполь в настоящее гетто с огромными кладбищами и свалкой. Последнее постоянно растет, из-за чего мусор часто горит.

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