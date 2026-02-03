'Сложить все пазлы непросто': Игнат назвал главную особенность атаки РФ на Украину 3 февраля

Во время массированного обстрела 3 февраля Россия сделала ставку на большое количество баллистических ракет, что существенно усложнило работу украинской противовоздушной обороны. Из-за сложности траекторий и одновременных ударов по разным регионам оперативный анализ последствий требует времени.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, после завершения обстрела обобщение информации с мест попаданий затруднено, ведь "сразу после атаки сложить все пазлы непросто".

Как отметил Игнат, основным отличием этого удара стала чрезвычайно высокая доля баллистических и квазибаллистических ракет. Предварительно, во время атаки россияне применили более 70 ракет, из которых 38 уничтожили силы ПВО. В частности, Россия использовала 28 крылатых ракет, 20 из них сбили, а информация о еще шести уточняется вероятно, они не достигли целей. Основными объектами ударов стала критическая инфраструктура, прежде всего энергетические объекты в разных регионах Украины.

"Очень, очень много баллистики в этот раз - речь идет о ракетах, которые летят по баллистической траектории. Именно поэтому из более 70 ракет удалось сбить только 38, но с учетом типов ракет это все равно высокий показатель", – подчеркнул он.

Игнат отметил, что во время обстрела оккупанты выбрали тактику рассредоточенных ударов сразу по нескольким областям. Под атакой оказались Харьковская, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Винницкая области.

Также он обратил внимание на изменение акцентов в ракетных атаках РФ. Если раньше преобладали крылатые ракеты типа Х-101, то теперь растет доля сложных средств поражения. В частности, зафиксировано применение Х-22 и Х-32 (не менее семи пусков), "Циркона", вероятно "Оникса", а также ракет "Искандер-М", которые летят по баллистической или квазибаллистической траектории.

Отдельно Юрий Игнат сообщил, что страна-агрессор существенно наращивает производство ударных БПЛА типа "Шахед". Массовое использование таких дронов заставляет украинскую ПВО тратить значительный ресурс боеприпасов, в частности систем малого радиуса действия и "Гепардов". В ответ Воздушные силы масштабируют создание подразделений зенитных дронов для более эффективной борьбы с беспилотниками.

Российский обстрел 3 февраля

В ночь на 3 февраля, когда температура в Киеве опустилась до значительных минусовых показателей, Россия массированно атаковала город дронами и ракетами различных типов. Известно о разрушениях в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах. Пострадали пять человек.

Под атакой был и Харьков и еще 16 населенных пунктов области. Оккупанты применили по региону пять ракет, пять управляемых авиабомб, 25 БпЛА типа "Герань-2", три дрона типа "Молния", четыре FPV-дрона и еще 36 беспилотников, тип которых устанавливается.

В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в Харькове, а также в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах. В частности, известно о повреждении жилых домов, автомобилей, детского сада, электросетей и хозяйственных построек. Пострадали шесть человек.

Как сообщал OBOZ.UA, после сильнейшей в 2026 году атаки России 3 февраля в Украине очень сложная ситуация в энергетике, особенно на фоне температуры воздуха до -25 градусов. В столице – два района и более 1000 домов остались без отопления в сильные морозы. Также сложная ситуация с отоплением в Харькове, Днепре, Лозовой на Харьковщине, ведь удары были по ТЭЦ и ТЭС. Сильно пострадала и Одесская область. По всем регионам действуют отключения электроэнергии, в ряде областей – аварийные.

