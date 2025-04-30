"Сложная ночь для Днепра": появились фото из города после масштабной атаки РФ
Ночью 30 апреля российская террористическая армия устроила массированную атаку дронами по Днепру. Вследствие обстрелов в областном центре погиб 53-летний мужчина, еще один человек получил ранения.
Наибольшее количество разрушений зафиксировано в частном секторе. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.
Вследствие российской атаки в разных частям Днепра вспыхнули пожары. В очередной раз целью путинских террористов стала гражданская инфраструктура.
Один частный дом в Днепре полностью уничтожен, еще несколько домовладений повреждены. Также в областном центре зафиксированы повреждения на предприятии. Изуродованы бюро ритуальных услуг и легковой автомобиль.
Жители Днепра рассказали, что во время российской атаки город буквально полыхал в огне. Также люди воспоминают, что в результате взрывов все вокруг заполонил едкий дым.
Кроме Днепра российская армия продолжала терроризировать Никопольский район. Враг применил дроны-камикадзе по Мировской и Покровской громадах.
Ближе к утру противник устроил обстрел из РСЗО "Град" по Никополю и Марганецкой громаде. Вследствие ударов загорелся ресторанный комплекс. Повреждены семь частных домов, два гаража и столько же автомобилей.
Напомним, вечером 29 апреля Россия совершила очередную атаку на Харьков дронами-камикадзе типа "Шахед". Под вражескими ударами оказались Шевченковский, Слободской, Салтовский и Киевский районы, где возникли пожары.
Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска в ночь на вторник, 29 апреля, направили на Киев ударные беспилотники типа "Шахед", в столице и пригороде работали силы ПВО. В Деснянском районе из-за падения обломков сбитых БПЛА вспыхнули пожары, пострадали несколько человек.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!