'Сложная ночь для Днепра': появились фото из города после масштабной атаки РФ

Ночью 30 апреля российская террористическая армия устроила массированную атаку дронами по Днепру. Вследствие обстрелов в областном центре погиб 53-летний мужчина, еще один человек получил ранения.

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Наибольшее количество разрушений зафиксировано в частном секторе. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

Вследствие российской атаки в разных частям Днепра вспыхнули пожары. В очередной раз целью путинских террористов стала гражданская инфраструктура.

Один частный дом в Днепре полностью уничтожен, еще несколько домовладений повреждены. Также в областном центре зафиксированы повреждения на предприятии. Изуродованы бюро ритуальных услуг и легковой автомобиль.

Жители Днепра рассказали, что во время российской атаки город буквально полыхал в огне. Также люди воспоминают, что в результате взрывов все вокруг заполонил едкий дым.

Кроме Днепра российская армия продолжала терроризировать Никопольский район. Враг применил дроны-камикадзе по Мировской и Покровской громадах.

Ближе к утру противник устроил обстрел из РСЗО "Град" по Никополю и Марганецкой громаде. Вследствие ударов загорелся ресторанный комплекс. Повреждены семь частных домов, два гаража и столько же автомобилей.

Напомним, вечером 29 апреля Россия совершила очередную атаку на Харьков дронами-камикадзе типа "Шахед". Под вражескими ударами оказались Шевченковский, Слободской, Салтовский и Киевский районы, где возникли пожары.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска в ночь на вторник, 29 апреля, направили на Киев ударные беспилотники типа "Шахед", в столице и пригороде работали силы ПВО. В Деснянском районе из-за падения обломков сбитых БПЛА вспыхнули пожары, пострадали несколько человек.

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