Россия атаковала Харьков "Шахедами", один упал вблизи медицинского учреждения: первые подробности

Вечером 29 апреля Россия совершила очередную атаку на Харьков дронами-камикадзе типа "Шахед". Под вражескими ударами оказались Шевченковский, Слободской, Салтовский и Киевский районы города.

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Один из российских ударных БПЛА упал вблизи медицинского учреждения. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в соцсетях.

"В городе были слышны взрывы. Будьте осторожны — Харьков под атакой вражеских БПЛА", – написал городской голова.

Сначала Терехов сообщил о взрывах в Шевченковском, Слободском и Салтовском районах, а затем и в Киевском районе города.

Терехов предупредил, что на 22:30 вражеских БПЛА над городом еще много. Раздаются взрывы. По предварительной информации, в Салтовском районе города уже есть трое пострадавших.

"В Слободском районе зафиксировано попадание вражеского беспилотника в частный дом. Информация о пострадавших уточняется", – отметил Терехов.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Слободском районе Харькова зафиксировано попадание вражеских БПЛА. Кроме этого, в результате удара БПЛА в Салтовском районе вспыхнул частный дом.

Он подчеркнул, что спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уже выехали на места "прилетов".

По состоянию на 22:44 количество пострадавших в Харькове в результате атаки вражескими дронами выросло до 4 человек, а вскоре к 6. Они получают всю необходимую помощь от медиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 24 на 25 апреля враг атаковал Харьков "Шахедами". В городе раздались несколько взрывов и вспыхнул пожар на гражданском предприятии.

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