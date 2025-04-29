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Россия атаковала Харьков "Шахедами", один упал вблизи медицинского учреждения: первые подробности

Екатерина Дутик
War
2 минуты
1,2 т.
Россия атаковала Харьков ударными БПЛА вечером 29 апреля

Вечером 29 апреля Россия совершила очередную атаку на Харьков дронами-камикадзе типа "Шахед". Под вражескими ударами оказались Шевченковский, Слободской, Салтовский и Киевский районы города.

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Один из российских ударных БПЛА упал вблизи медицинского учреждения. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в соцсетях.

"В городе были слышны взрывы. Будьте осторожны — Харьков под атакой вражеских БПЛА", – написал городской голова.

Карта воздушных тревог в Украине на 29 апреля в 22:41

Сначала Терехов сообщил о взрывах в Шевченковском, Слободском и Салтовском районах, а затем и в Киевском районе города.

Обстрел Харькова - Шахеды атаковали Харьков 29 апреля

Терехов предупредил, что на 22:30 вражеских БПЛА над городом еще много. Раздаются взрывы. По предварительной информации, в Салтовском районе города уже есть трое пострадавших.

"В Слободском районе зафиксировано попадание вражеского беспилотника в частный дом. Информация о пострадавших уточняется", – отметил Терехов.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Слободском районе Харькова зафиксировано попадание вражеских БПЛА. Кроме этого, в результате удара БПЛА в Салтовском районе вспыхнул частный дом.

Он подчеркнул, что спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уже выехали на места "прилетов".

Олег Синегубов рассказал первые подробности атаки вражеских БПЛА на Харьков

По состоянию на 22:44 количество пострадавших в Харькове в результате атаки вражескими дронами выросло до 4 человек, а вскоре к 6. Они получают всю необходимую помощь от медиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 24 на 25 апреля враг атаковал Харьков "Шахедами". В городе раздались несколько взрывов и вспыхнул пожар на гражданском предприятии.

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