Россия снова атаковала Харьков 'Шахедами', горит гражданское предприятие: первые подробности

Страна-террорист не дает украинцам ни спокойной ночи. В ночь с 24 на 25 апреля враг атаковал Харьков "Шахедами". В городе прозвучало несколько взрывов.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Он рассказал, что в городе горит гражданское предприятие. Кроме того, глава ОВА Олег Синегубов добавил, что информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется.

"По предварительным данным, враг ударил по Слободскому району Харькова. Информация проверяется. На эту минуту - без вызовов по поводу пострадавших", - подчеркнул Синегубов.

В городе были слышны повторные взрывы.

"По состоянию на 1:10 25 апреля было зафиксировано пять ударов по Харькову. Сейчас еще группа вражеских БПЛА заходит на город - будьте осторожны! Есть предварительная информация о том, что в результате последних прилетов повреждено несколько частных домов", - также добавил Терехов.

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