Служил в оккупационной 'полиции' Изюма: коллаборант из Харьковщины проведет за решеткой 12 лет

Коллаборант из Харьковской области, служивший в оккупационной "полиции" Изюма, получил приговор суда. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком 12 лет и с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в СБУ и Офисе генерального прокурора. Прокуроры доказали, что в начале июля 2022 года, когда город Изюм находился под временной оккупацией, местный житель, бывший частный предприниматель, добровольно начал сотрудничать с оккупантами.

Он получил должность "участкового" в псевдоправоохранительном органе уже летом 2022 года. Через месяц мужчина получил новую должность от российских оккупантов и стал "и.о. инспектора дорожно-патрульной службы УВД ОГА в Харьковской области".

Осужденному было выдано "удостоверение", с помощью которого он беспрепятственно перемещался в захваченном райцентре того времени. Кроме того, псевдополицейский помогал оккупантам фабриковать "дела" против участников сопротивления на Изюмщине.

Для этого он "сдавал" российским оккупантам адреса проживания украинских патриотов, которые остались в городе и сопротивлялись кремлевскому режиму.

Также злоумышленник объезжал территорию общины и следил за соблюдением запрета от местной оккупационной администрации РФ относительно проведения массовых собраний.

Во время таких "рейдов" рашисты прямо посреди улицы заключили в тюрьму участников проукраинских акций и отвозили их в российские застенки.

За свою работу на врага он получал зарплату в российских рублях. После деоккупации Харьковщины осужденный пытался "пропасть с радаров", но правоохранители задержали его в Изюме в начале октября 2022 года.

На судебном заседании мужчина частично признал свою вину. Суд признал гражданина виновным в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее сотрудники Службы безопасности Украины поймали бывшую учительницу из Харьковщины, которая сдавала захватчикам украинских патриотов во время боев за Харьков. По ее наведению оккупанты похитили и пытали нескольких партизан.

– Также задержана сотрудница одного из технических вузов Харькова. Она собирала и передавала врагу разведданные об обороне города.

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