Смартфон спас украинского воина от пули под сердцем: она пробила панель, но застряла в дисплее. Видео

Украинского военнослужащего во время российского обстрела спас его телефон. Пуля, которая могла бы ранить или даже убить бойца, застряла в смартфоне.

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Соответствующее видео снял побратим нашего защитника. Он показал, как выглядит телефон после инцидента, и поделился эмоциями. Ролик репостили в сети многие украинские Telegram-каналы (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Украинец показал, что пуля вошла в заднюю панель немного под углом, но застряла где-то внутри тонкого телефона. Выходного отверстия на дисплее нет – только паутинка разбитого стекла в верхней половине экрана.

Воин рассказал, что все произошло, когда по ним стреляли российские захватчики.

Он спросил у побратима, где лежал телефон. Наш Герой, который чудом уцелел, сообщил: телефон был в кармане его куртки на ребрах, под сердцем. "Прикинь?" – удивился он.

"Ты такой везучий, я тебе говорю!" – разделил автор видео удивление украинского защитника.

Осторожно, в ролике звучит много ненормативной лексики! 18+!

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На 439-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины самые тяжелые бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

– За последние сутки (7 мая) российские войска нанесли 16 ракетных ударов и 61 авиаудар. По всей территории Украины остается высокой вероятность дальнейших ракетных обстрелов.

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