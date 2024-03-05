'Смерть – это оберег': пленный оккупант заявил, что его готовили к войне 10 дней, и пожаловался на 'кидалово' с выплатами. Видео

Украинские защитники взяли в плен оккупанта, который сознательно присоединился к российской армии, хотя якобы не понимает, почему РФ вторглась на территорию Украины. Он заявил, что готовился воевать чуть больше недели, за это время превратившись из зэка в солдата, а в итоге его кинули с "губернаторскими" выплатами.

На допросе захватчик рассказал, за что сидел, как бросил товарищей по БМП, в которую попал дрон-камикадзе, и о делах в российских госпиталях. Видео распространилось в Telegram-каналах.

Так, на камеру Трошин Виктор Викторович, 22.10.1997 г. р., из деревни Михайловка Знаменского района Орловской области сперва показал свои татуировки, среди них символ смерти, который он считает своим "оберегом".

Россиянин признался, что попал на войну против Украины просто из зоны (был осужден за употребление и хранение наркотиков), где отсидел 3,5 года. По его словам, до истечения срока (3 года 10 мес.) ему оставалось пару месяцев, но он решил сменить тюремную камеру на окопы.

"Поехала крыша, скажем так, и я подписал контракт. Приехало минобороны на лагерь и агитировало. Я подписал 16 сентября и попал в плен 18-го…" – сказал россиянин не уточнив последний месяц.

Хотя добавил, что на фронте успел получить осколочное ранение, после которого почти два месяца пробыл в госпитале.

"Мы шли на штурм и нас кассетными, минометами и "птичками" накрыло… В госпитале мне ежедневно делали перевязку и уколы. Выписали, когда рана еще не до конца зажила. Там особо долго не держат. Постоянно привозят новых, либо нужно возвращаться в ряды, потому что нехватка живой силы. Это ненормально", – высказался оккупант, рассказывая о случаях, которые видел в российской больнице.

На вопрос, готовили ли его к войне, он сказал, что недостаточно: "десять дней, также была пристрелка". При этом отметил, что ему не дали обещанных "губернаторских" выплат, но жаловаться не будет: их "никому не выплатили", потому что "область бедная".

Также захватчик поведовал о том, как ему удалось выжить, когда на одной БМП с 14 товарищами он ехал на позицию "занять круговую оборону".

"В нас прилетел камикадзе. Из 15 человек осталось восемь. Двое "200-х", а остальные "300-е". Мы дальше поехали. Потому что жить хотелось", – признался Трошин.

Он признал, что потерь в армии РФ – огромное количество, ему самому приходилось идти по полю, усеянному телами российских военных, которые никто не уносит, потому что "они никому не нужны".

Как сообщал OBOZ.UA, в районе Авдеевки в плен к украинским бойцам сдался 24-летний оккупант Алексей Очиров. Он попал в армию РФ через повестку и находился в тылу на Запорожском направлении, а на передовую его забрали как "штрафника".

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