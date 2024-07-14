СМИ идентифицировали 12 предателей Украины, обучающих мобилизованных россиян убивать

Украинские журналисты-расследователи идентифицировали 151 "военного специалиста", на которых государство-террорист Россия возложило миссию обучать тысячи мобилизованных россиян. 12 "специалистов" из этого перечня имеют гражданство Украины, но предали свое государство и не просто учат, но и участвуют в войне на стороне врага.

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Информацию, полученную от анонимного источника, обнародовало издание "Общественное". Среди российских сторонников – бывшие зеки, участники войны в Афганистане, убежденные российские националисты.

Вячеслав Москаленко. 48-летний рядовой, обучающий "мобиков" обращаться с противотанковыми ракетными комплексами и станковыми противотанковыми гранатометами. Родом из Купянска на Харьковщине. Имеет российское гражданство, но и от украинского не отказался. Имеет криминальное прошлое и судимость – в 1999 году был осужден за воровство госимущества в особо крупных размерах. Отсидел два года.

После этого незаконно уехал в Москву, женился и поселился в Воронеже, где присоединился к "Центральному казачьему войску IV". В 2014-2022 годах стал добровольцем и пошел воевать против украинцев на востоке нашего государства в составе "ЧВК "Донбасс".

Также, по данным СМИ, участвовал в вооруженном нападении российских войск на Мариуполь весной 2022 года.

Николай Клочко. 64-летний подполковник, уроженец Бахмута, который сейчас живет во временно оккупированной Алуште в Крыму и работает на российскую армию, хотя в соцсетях показывает якобы спокойную жизнь и путешествия. Воевал в Афганистане. Сейчас учит террористов-новобранцев обращаться с оружием.

Около 20 лет назад открыл бизнес – зарабатывал на прокате товаров для спорта и отдыха. Интересно, что фирма работает до сих пор. По состоянию на 2020 год он также имел действительный счет в одном из украинских банков. Предатель получил российское гражданство после оккупации полуострова, но от украинского, вероятно, тоже не отказался.

Денис Дымченко. 43-летний инструктор оккупантов из поселка Брилевка на Херсонщине, ныне подконтрольного РФ. С 14 лет жил в Санкт-Петербурге, где получил высшее военное образование. Во время Революции Достоинства жил в Симферополе, где учился в Таврическом национальном университете им. В.И. Вернадского, хотя идеологически тяготел к "русскому миру", как и вся его семья.

С 2014 года и до полномасштабного вторжения был добровольцем батальона террористов "Викинг", воевал против Украины, руководил разведротой, за что был награжден отличием "доброволец Донбасса". В то же время от украинского гражданства предатель не отказался.

Успел повоевать в Ливии как российский наемник, далее – в составе новосозданного отряда "Барс 23" на востоке Украины, был рядовым. После полномасштабного вторжения принимал, в частности, участие в боевых действиях на Харьковщине и параллельно обучал мобилизованных россиян стрельбе. Ликвидирован на Донецком направлении в апреле 2024 года.

Виталий Максаков. 61-летний полковник российской армии. Родом из Крыма. В 2010 году сменил свою украинскую фамилию Мирошниченко. Убежденный русский националист, "потомок казаков-пластунов из Ростова".

В 2014-2015 годах был инструктором у так называемых "апалченцев ДНР", а сейчас обучает мобилизованных россиян специальной подготовке и тактике. Навыки и боевой опыт предатель получил в захватнических войнах в Афганистане, Приднестровье и Украине. В 2014 году, по данным журналистов, был среди "зеленых человечков", оккупировавших Крым. После этого стал бизнесменом на полуострове. Его сын, вероятно, воюет в Украине.

Анатолий Малолетко. 68-летний полковник в отставке. Родом из села Павлыш Кировоградской области, где до сих пор у него есть родственники. "Одел погоны" армии РФ в 16 лет, служил в советских войсках в Германии, воевал в Афганистане. Позже был первым оккупационным военкомом Крыма, руководил почти три года.

Весной 2015 года стал организатором одного из крупнейших преступлений России на оккупированном полуострове – призыва крымчан в армию РФ, отмечают расследователи. Пока персонаж, вероятно, учит работников военкоматов мобилизовывать россиян.

Рустам Рахматов. 53-летний полковник, танкист, получивший высшее военное образование в Украине, против которой теперь воюет. Учился выходец из Чкаловска в Таджикистане, в Харьковском гвардейском высшем танковом командном ордена красной звезды училище имени Верховного Совета РСФСР. Этот вуз в начале полномасштабного вторжения россияне обстреляли из тяжелой артиллерии. Сейчас предатель учит оккупантов работать с советскими танками "Т-64" и "Т-72".

Полный список российских инструкторов издание оставило в открытой таблице.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Украине осудили коллаборанта, работавшего во вражеском "МВД РФ" во время оккупации Балаклеи в Харьковской области. Он получил 13 лет заключения. Предатель – бывший работник местной теплосети, после полномасштабной войны участвовавший в облавах на своих же сограждан.

– В Харьковской области СБУ задержала агента ГРУ, который отслеживал перемещение военных колонн Сил обороны Украины и передавал полученную информацию в чат-бот российских сил. Злоумышленником оказался помощник машиниста в локомотивном депо регионального филиала "Укрзалізниці".

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