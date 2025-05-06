СМИ: в Украине ликвидировали российского полковника, который захватывал Бучу

В Украине ликвидировали российского полковника, который участвовал в захвате Бучи в начале полномасштабного вторжения. Речь идет о командире 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, известной также как Псковская дивизия, Абдулазизе Шихабидове.

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Об этом сообщают российские СМИ. Там отметили, что диктатор Владимир Путин назначил военного преступника на этот пост только в марте 2025 года.

Сейчас официального подтверждения его смерти пока нет, однако, по данным пропагандистских пабликов, Шихабидова уже похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Известно, что в одном из лицеев Каспийска (РФ) открыли памятный уголок, посвященный Шихабидову, где разместили его фотографии и материалы о боевом пути оккупанта. А в Буйнакской средней школе-интернате прошли внеурочные мероприятия для учащихся 7-9-х классов.

О смерти Шихабидова также сообщили и провоенные z-паблики в соцсетях и постами почтили память военного захватчика.

Следует отметить, что Шихабидов принимал непосредственное участие в войне против Украины. В 2022 году он командовал 51-м парашютно-десантным полком, действовавшим на Киевщине, в частности в Буче и Ирпене. Его подразделения также были привлечены к боевым действиям в Южной Осетии и Сирии.

Полковник Шихабидов рассчитывал получить звание генерала после своего назначения на эту должность в 2025 году и положительные отзывы от Путина за "героические достижения" дивизии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине были ликвидированы двое российских оккупантов Дмитрий Истомин и Евгений Инкин. Они служили в правоохранительных органах в России и были осуждены за жестокое убийство двух девушек в Бурятии. Известно, что расследование длилось около 20 лет и завершилось длительными тюремными сроками для убийц.

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