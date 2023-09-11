Смогут ли поставки оружия России от КНДР изменить ход войны в Украине: в Bloomberg озвучили прогноз

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в ближайшее время посетить государство-террорист Россию, чтобы обсудить с кремлевским диктатором Владимиром Путиным поставки оружия. Российские оккупанты хотят получить от КНДР артиллерийские боеприпасы и ракеты к РСЗО.

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С помощью северокорейского вооружения российская армия планирует продолжить войну на истощение. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Северная Корея обладает одним из крупнейших запасов артиллерии и неуправляемых ракет, которые могут быть использованы Россией в вооружении советских времен. Несмотря на то, что Пхеньян и Москва отвергли обвинения в поставках оружия, Ким Чен Ын почти наверняка будет обсуждать с Путиным именно поставки вооружения российским оккупантам.

По словам профессора по вопросам национальной безопасности в Военно-морском колледже США Теренса Рерига, поставки боеприпасов из Северной Кореи вряд ли будут иметь решающее значение в краткосрочной перспективе. В то же время он уверен, что оружие из КНДР поможет России продолжать войну на истощение.

Кроме того, боеприпасы из Северной Кореи могут позволить выиграть время для России, давая ее отечественной военной промышленности возможность нарастить производство и накопить запасы собственного вооружения. Старший научный сотрудник Центра им. Джеймса Мартина Дэвид Шмерлер заявил, что добавление Северной Кореи в список поставщиков оружия в войне поможет России заполнить пробелы в боеприпасах и других системах вооружений. Он добавил, что решение обратиться к КНДР за военной помощью может свидетельствовать о борьбе РФ за поддержание производства внутри страны.

Аналитики считают, что Путина интересуют в первую очередь северокорейские артиллерийские боеприпасы 122 и 152 калибра. Также оккупантам нужны 122-мм ракеты. По словам эксперта по вооружению Йоста Олиманса, Северная Корея также является одной из немногих стран, обладающих достаточными запасами танков советской эпохи Т-54 и Т-62, подобных тем, которые оккупанты используют в Украине.

Напомним, диктатор КНДР Ким Чен Ын на днях прибудет в Россию для встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным и дальнейшего расширения военного союза между этими двумя государствами. Вероятно, они подпишут соглашение, согласно которому Пхеньян будет передавать Москве боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности для продолжения войны против Украины.

Ранее сообщалось, что в июле министр обороны государства-террориста России Сергей Шойгу посетил выставку военной техники в столице Северной Кореи Пхеньяне. Вместе с главой КНДР Ким Чен Ыном российский военный преступник осмотрел ядерные баллистические ракеты, которые были запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, через несколько дней после встречи министра обороны РФ Шойгу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином, российский военный самолет выполнил рейс в Пхеньян. Аналитики предположили, что во время встречи Ким Чен Ына и Шойгу было заключено соглашение о вооруженном сотрудничестве.