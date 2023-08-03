Через несколько дней после визита Шойгу в Пхеньян прилетел российский военный самолет – СМИ

Через несколько дней после встречи министра обороны РФ Сергея Шойгу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином, российский военный самолет выполнил рейс в Пхеньян. В то же время об этом рейсе до сих пор не упоминали российские и северокорейские государственные СМИ.

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Эту информацию опубликовали NK News, ссылаясь на собственный анализ данных отслеживания полетов и спутниковых снимков. Аналитики предположили, что во время встречи Ким Чен Инна и Шойгу было заключено соглашение о вооруженном сотрудничестве.

Согласно анализу, проведенному журналистами из NK News с использованием спутниковых снимков от Planet Labs, был зафиксирован самолет, который внешним видом и размерами похож на Ил-62, расположенный у терминала международного аэропорта Пхеньяна в 11:28 утра 2 августа.

Вылет российского самолета из Пхеньяна произошел после 21:00 по китайскому времени 2 августа, что свидетельствует о том, что самолет находился на земле примерно 36 часов.

Самолет является VIP-пассажирским, он используется для военных делегаций. Учитывая тип воздушного судна, вероятно, визит не предусматривал получения или доставки основных систем вооружения, хотя нельзя исключить возможность определенной формы передачи товаров или платежей.

Напомним, что российский министр обороны Сергей Шойгу, прибывший 25 июля с визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику, назвал КНДР "важным партнером", связанным с РФ общей границей и "богатой историей сотрудничества". Он заявил о желании Москвы усилить оборонное взаимодействие с Пхеньяном.

Также вместе с главой КНДР Ким Чен Ином, Шойгу осмотрел ядерные баллистические ракеты, запрещенные резолюциями Совета Безопасности ООН, кстати, принятыми при поддержке России и Китая.

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