Смогут ли украинцы с отсрочкой от мобилизации выехать из Украины: разъяснение

Во время военного положения выезд из Украины ограничен для некоторых категорий. Военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права пересекать госграницу без наличия исчерпывающих оснований, определенных законом.

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Возможность выезда предоставляется, в частности, лицам с отсрочкой от службы из-за временной непригодности сроком до шести месяцев. Напомним: мужчинам призывного возраста, которые имеют законные основания и планируют пересечь границу на выезд, предварительно необходимо уточнить свои данные и внести информацию о получении отсрочки в военно-учетный документ.

Для пересечения границы временно непригодным необходимо иметь следующие документы:

– внутренний паспорт гражданина Украины;

– паспорт для выезда за границу;

– заключение военно-врачебной комиссии о временной негодности;

– военно-учетный документ с отметкой о временной негодности;

– выписка из личного дела лиц офицерского состава.

В целом право на выезд имеют:

– мужчины младше 18 и старше 60 лет;

– лица, исключенные из воинского учета по состоянию здоровья;

– лица с инвалидностью I-III групп при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;

– военнообязанные, получившие отсрочку по временной непригодности к службе сроком до шести месяцев;

– мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья на лечение/реабилитацию;

– мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд по семейным обстоятельствам;

– мужчины призывного возраста, которым разрешен выезд за границу из-за профессии.

Такие лица имеют право на пересечение границы при наличии надлежащего военно-учетного документа или подтверждающего отсрочку (или снятия с учета), а также обновленных данных.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Министерстве обороны анонсировали, что некоторые украинцы смогут получить автоматическую отсрочку от мобилизации без необходимости посещать ТЦК и СП. Такая функция появится в приложении Резерв+ в ближайшее время.

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