'Смотрю, потолок падает': жители Полтавы рассказали о моменте вражеского удара по городу. Видео

В четверг, 3 июля, враг нанес удар по Полтаве, в городе прозвучало до полудюжины взрывов. Российские дроны попали в здания областного и городского ТЦК. Оба военные объекты расположены в достаточно плотной городской застройке, в результате удара повреждены жилые дома, магазины, остановка транспорта.

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Жители Полтавы рассказали о моменте вражеского удара. В сети обнародовали видео с места обстрела.

Светлана Гусева, которая работает в киоске на базарчике, который расположен неподалеку ТЦК, рассказала, как пережили вражескую атаку.

"В киоске сижу – взрывы. Повалились у меня все витрины. Смотрю, потолок падает. Накрылась и сидела. Слава Богу, что жива. Потом выбежала, и бежала, не зная, что, куда и зачем", — рассказала очевидица "Суспільному".

Жилая застройка, находящаяся недалеко от места попадания в ТЦК, получила значительные повреждения. Рядом развернуты оперативные штабы, а спасатели продолжают ликвидировать последствия.

"Страшно – и все. Видно, взрывной волной разбило витрину, пошло стекло, упало на меня. И в голове, и в руках, и что-то очень плохо слышу. Мне предлагали помощь, но я отказалась, потому что там было нужнее", – прокомментировала очевидица Надежда.

"Мы видели, как пролетали. Залетали они первый с той стороны, со стороны городской больницы, третий — отсюда, немного правее. Была метров 30-40 высота, очень хорошо его видели. Забежал домой, ребенка в ванну. Второй прилет, потом мы начали выбегать на улицу. И уже когда начали третий и четвертый лететь, то ребенка зажал к земле, накрыл ее, начались взрывы, по мне немного прилетело стекло", — рассказал местный житель Юрий Дубов.

Среди пострадавших много гражданских лиц, ранения также получили полицейские и военные. Атака на Полтаву была целенаправленной, подчеркнул представитель командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

"Было два попадания: одно из них на территорию Полтавского городского ТЦК и СП, второе – на территорию Полтавского областного ТЦК и СП. Оба военные объекты расположены в достаточно плотной городской застройке. Среди пострадавших много гражданских лиц. По пострадавшим есть информация среди военных – это двое военнослужащих ТЦК и СП и две работницы Вооруженных Сил Украины. Относительно других пострадавших информация уточняется. И есть ли среди погибших военные – будет предоставлено позже. Это была целенаправленная атака, наш враг в последние дни начал практиковать такие удары", – рассказал Саранцев.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в четверг, 3 июля, российские оккупанты нанесли удар по Полтаве. Попадание пришлось на здание Полтавского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Еще одно попадание произошло неподалеку от областного ТЦК и СП. В результате этого возник пожар на территории частного жилого дома.Есть погибшие и раненые.

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