Оккупанты нанесли удар по Полтаве, возникли пожары в здании ТЦК и доме: два человека погибли, 11 ранены. Фото

Утром в четверг, 3 июля, российские войска нанесли ракетный удар по Полтаве. Один из снарядов попал в здание Полтавского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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В результате атаки есть погибшие и раненые гражданские. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

"Сегодня, 3 июля около 9:00 враг нанес удар по городу Полтава. В результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП", – говорится в сообщении.

Еще одно попадание произошло неподалеку от областного ТЦК и СП. В результате этого возник пожар на территории частного жилого дома.

Отмечается, что среди пострадавших – гражданские, есть погибшие и раненые.

На месте происшествия уже работают экстренные службы, спасатели ликвидируют пожары и оказывают помощь пострадавшим. Дополнительная информация о состоянии пострадавших и масштабах разрушений пока уточняется.

Глава Полтавской ОГА Владимир Когут уточнил, что по предварительной информации, погибли два человека, 11 – ранены. На месте развернут штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"В который раз призываю: во время воздушной тревоги находитесь в укрытии", - подчеркнул он.

Чрезвычайники спасли 10 человек. Один из пожаров уже локализован.

Стоит отметить, что российские оккупационные войска утром в понедельник, 30 июня, ударили "Шахедами" по Кривому Рогу на Днепропетровщине. В городе прогремели взрывы. Враг попал рядом со зданием территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Напомним, в ночь на четверг, 3 июля, российские захватчики ударили по Одессе беспилотниками-камикадзе. Несмотря на активную работу ПВО, в городе есть повреждения гражданской инфраструктуры, пять человек пострадали, в том числе дети.

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