Оккупанты ударили по Кривому Рогу: есть прилет

Российские оккупационные войска утром в понедельник, 30 июня, ударили "Шахедами" по Кривому Рогу на Днепропетровщине. В городе прогремели взрывы. По предварительным данным, есть прилет.

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Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул на своем канале в Telegram. Он призвал не публиковать в сети последствия вражеской атаки.

"Кривой Рог. Взрывы. Шахедная атака. Есть попадания. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", – написал Вилкул.

Воздушные Силы ВСУ около 9:30 предупреждали о движении вражеских ударных БПЛА в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской областях Украины. Около 9:45 "Шахеды" были зафиксированы в Кривом Роге.

"Кривой Рог, угроза применения врагом ударных БПЛА", – отмечали военные.

Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" писал про два "Шахеда" курсом на Кривой Рог.

Напомним, что оккупационные войска России ночью 30 июня атаковали беспилотниками несколько населенных пунктов Харьковской области. В результате попаданий повреждены гражданские здания, восемь человек пострадали. На местах вражеских обстрелов вспыхнули пожары.

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