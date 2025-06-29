РФ в июне запустила рекордное с начала войны количество БПЛА по Украине: что известно

Российские оккупационные войска в течение июня 2025 года запустили по городам Украины 5331 ударный беспилотник типа Shahed-136. Это наибольшее количество БПЛА, которое оккупанты применяли против Украины за один месяц с начала полномасштабного вторжения.

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Такова статистика, которую ежедневно публикуют Воздушные силы Вооруженных сил Украины в социальных сетях. Предыдущий "максимум", по подсчетам OBOZ.UA, был зафиксирован в марте 2025 года – 4192 "Шахеда" .

Всего в первый месяц лета россияне совершили 29 воздушных атак на Украину. Кроме того, в июне врагом также было использовано 244 ракеты.

В течение мая войска государства-агрессора атаковали Украину 4003 ударными БПЛА и 125 ракетами. Всего было 29 массированных атак.

В апреле враг ударил по мирным украинским городам 2476 "Шахедами" и 126 ракетами. В феврале запущенных оккупационными войсками РФ ударных дронов было 3901, а в январе – 2622.

Напомним, что в ночь на 29 июня Россия массированно атаковала всю Украину сотнями "Шахедов", баллистикой и ракетами с бомбардировщиков Ту-95МС. В ряде регионов есть повреждения из-за попадания и падения обломков, а также пострадавшие. В целом противник атаковал 537 средствами воздушного нападения, среди которых 477 ударных БПЛА типа Shahed.

Силы ПВО сбили 211 "Шахедов", одну баллистическую, 33 крылатые ракеты и четыре "Калибра". Одна ракета Х-101/"Искандер-К" и 225 дронов были локально потеряны/подавлены РЭБ.

В ночь на 28 июня защитники неба обезвредили 22 из 23 российских БПЛА. Один "Шахед" попал по Одессе, также были зафиксированы падения обломков в восьми локациях.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики ISW отмечают, что Россия проводит эксперименты со своей новейшей ракетой-бомбой "Гром-Е1" и увеличивает производство дронов-камикадзе типа "Шахед". Такие шаги являются частью длительных усилий агрессора по адаптации атак по Украине.

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