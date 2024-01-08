'Сможем усилить наше государство': Зеленский пообещал, что январь будет насыщенным для внешней политики. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что январь будет насыщенным с точки зрения внешней политики нашего государства. Он анонсировал много шагов для усиления Украины, в частности, речь идет о нашей ПВО, а также сотрудничестве с партнерами относительно дронов.

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Об этом Зеленский сказал в понедельник, 8 января, в своем вечернем обращении к украинцам. Также важной частью внешней политики является вопрос санкций против страны-агрессора России: как новых ограничительных мер, так и шагов для того, чтобы у РФ не было возможности обходить уже наложенные на нее санкции.

"Архитектура давления на Россию должна укрепляться. И еще одна приоритетная задача – приблизить реальные решения для использования в интересах Украины и впоследствии – конфискации российских активов для восстановления справедливости. Террорист должен платить больше всего за ущерб от террора, и Россия заплатит", – подчеркнул гарант. Он сообщил, что провел сегодня совещание по поводу дальнейшей международной работы.

Глава государства также подвел итоги дня, рассказав о трех международных разговорах, которые он провел в понедельник. Эмира Кувейта он поблагодарил за поддержку независимости и территориальной целостности нашего государства, а также рассказал об актуальной ситуации с российским террором. "Заверил, что, несмотря на все, Украина останется одним из доноров глобальной продовольственной безопасности и в целом стабильности. Мы неизменно поддерживаем международное право и ценим все усилия партнеров, которые помогают нам и таким образом – собственной безопасности", – сказал Зеленский.

В разговоре с королем Бахрейна он уделил внимание защите базовых принципов международных отношений и вопросам стабильности, а также поблагодарил его за участие представителя Бахрейна в предыдущих встречах по формуле мира и пригласил принять участие в новой.

Вечером Зеленский провел разговор с эмиром Катара, центральной темой которого было освобождение наших пленных, в котором Катар выступил посредником.

"Конечно, также обсудили и работу по формуле мира и организацию предстоящего саммита мира с участием мирового большинства. Поблагодарил Катар за поддержку нашей гуманитарной инициативы "Зерно из Украины" и в целом усилий по защите мирной навигации в Черном море. То, что мы возобновили движение гражданских судов по Черному морю, – несмотря на все попытки России заблокировать эту акваторию – доказывает, что мы можем защититься и от всех других проявлений российской агрессии против нашего государства, против нормальной жизни всех государств мира, которые ценят жизнь и людей", – отметил гарант.

Зеленский также сообщил о последствиях утренней ракетной атаки РФ на Украину. По состоянию на вечер понедельника было известно о четырех погибших и 45 пострадавших. В Донецкой, Херсонской и Хмельницкой областях продолжались аварийно-спасательные работы.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский провел длительное совещание по поводу планов Украины на текущий год в отношениях с партнерами в Евросоюзе и НАТО. Приоритетами он назвал реализацию решения об открытии переговоров, подготовку переговорной рамки с Евросоюзом, формирование такой системы отношений и коммуникации с членами Альянса, чтобы каждый чувствовал, что вместе с Украиной НАТО станет значительно сильнее.

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