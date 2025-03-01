Сможет ли Украина выстоять без США в войне с Россией: варианты развития событий

Перепалка между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме создала небывалую волну информационного ажиотажа. Если еще вчера казалось, что будет заключена "большая сделка" и напряженность между Вашингтоном и Киевом снизится, то ситуация изменилась кардинальным образом в считаные минуты. И многим непонятно, к чему это приведет, а потому и возникают разного рода эмоциональные манипуляции – особенно в вопросе поставок Украине вооружений.

Видео дня

Неоспоримо, что в стычке между президентами Украины и США мировая политическая элита встала на сторону Владимира Зеленского. Моральная поддержка в такой непростой ситуации очень важна, и 47-му президенту США так или иначе, но придется менять свою позицию – поскольку, как бы странно это ни звучало, но он в Украине нуждается сейчас больше, чем Украина в нем.

Но, чтобы это осознать и не поддаваться паническим и депрессивным настроениям, следует немного углубиться в суть происходящих в мире процессов.

Большая экономическая война

Не секрет, что для Дональда Трампа война в Украине – это второстепенная проблема, на которую он даже не обращал бы внимания, уделяя его первостепенной задаче – экономическому противостоянию с Китаем. Именно с этого он и начал свою вторую каденцию – с подготовки к тому, что он так и не завершил в 2019 году.

Претензии к Гренландии и Панаме – все это элементы противостояния с Китаем, которому Дональд Трамп отводит первое место, но которое он никак не может толком начать. И как бы того ни хотелось президенту США, но в этом противостоянии ему без Украины не обойтись. Как так может быть? Все просто – редкоземельные металлы.

Чтобы начинать экономическую войну с Китаем, Соединенные Штаты должны позаботиться о своей экономической безопасности, в частности в вопросах ресурсов и их диверсификации. И "большая сделка" с Украиной должна была бы обезопасить США от стрессовых ситуаций, связанных с дефицитом ресурсов для американских монополий.

Поэтому "большая сделка" – это не просто про деньги, но и про далеко идущие амбиции Дональда Трампа, которые с момента его инаугурации опять терпят крах. Подчеркну, с Гренландией у него разговор в форме угроз и ультиматумов не вышел, Панамский канал не перешел под контроль Вашингтона, а Канада не стала 51-м штатом США. Единственное, чем может сейчас похвастаться Трамп, так это переименованием Мексиканского залива в Американский.

И все эти провалы могут лицезреть не только будущие экономические оппоненты Трампа на мировой карте – китайцы, но и внутренние нынешние – Демократическая партия и ряд республиканцев, не разделяющих политику 47-го президента США.

Поэтому, когда Дональд Трамп пытался что-то сказать о картах, то по большому счету именно у него на руках козырей и не было. Чтобы двигаться дальше, ему нужна Украина. Но вот нужен ли он Украине?

Помощь США Украине

В Овальном кабинете Джей Ди Вэнс упрекнул Владимира Зеленского, что тот не выказывает благодарности за помощь Дональду Трампу. Нюанс этого упрека в том, что последнего пока благодарить не за что. Вся та помощь, которая шла и идет в Украину от США, – это та, которая была распределена еще при администрации Джозефа Байдена. Нынешняя администрация для Украины пока не сделала ничего, кроме нервов.

Более того, именно на трампистском крыле республиканцев лежит ответственность за то, что в октябре 2023 года помощь была заблокирована в Конгрессе и практически полгода Украина держалась без поддержки США. И это очень показательный момент в вопросе, сможем ли мы выстоять без США. Да, сможем.

Российская армия сейчас испытывает серьезный кризис, связанный с истощением. И если без помощи США мы смогли полгода держать оборону в 2023-2024 гг., когда потенциал РОВ был намного больше, то сможем это сделать и сейчас. Разумеется, с американской поддержкой это было бы намного проще и эффективнее, но отсутствие такого партнера в обойме не станет концом света. Опять-таки, повторюсь, прецедент уже был, и мы выстояли в куда худших условиях. Тем более, что каждый подобный реверанс США приводит к активизации европейских партнеров Украины, а в последние месяцы даже совершенно неожиданных игроков – Китая.

Со дня встречи представителей США и России в Саудовской Аравии Китай значительно оживился и позиционирует себя на игровой доске на стороне Европы. Кроме того, опять стали вспоминать план мира КНР, в котором, в отличие от плана Трампа (который так никто до сих пор и не видел), прямо указывается приверженность территориальной целостности Украины.

А потому непрофессиональное и недостойное поведение Дональда Трампа открыло двери игроку, о котором стали забывать, но присутствие на арене которого крайне нежелательно для 47-го президента США.

Кроме всего прочего, блокировка поставок оружия Украине очень сильно ударит по самим же Соединенным Штатам. Ведь так, как в 2022 году заработал американский военно-промышленный комплекс, он не работал давно. Открылись новые производственные площадки, сборочные линии, появились новые рабочие места, а монополии получили многомиллиардные контракты. Остановка помощи Украине приведет к обратному процессу – убыткам, срывам контрактов, сокращениям персонала, росту показателей безработицы.

В свою очередь, эти внутренние проблемы ударят не только по Трампу, но и по Республиканской партии, что приведет к снижению электоральной поддержки.

Выводы

Украина без США выстоит, а вот у президента США без нашей страны будут не менее серьезные проблемы.

Дональд Трамп может потерять шанс заключить с Украиной ресурсную сделку, сулящую многомиллиардную прибыль, или, иными словами, допустить самую серьезную ошибку в своей карьере бизнесмена. Но даже если не просто о бизнесе, то сделка с Украиной могла бы стать буфером безопасности для Штатов в экономическом противостоянии с Китаем.

На геополитической арене Дональд Трамп делает все, чтобы навредить самому себе, и на сегодняшний день ни одно его обещание или действие не дало сколько-нибудь значимого результата. Это имеет негативное влияние на репутацию и уровень доверия к 47-му президенту США, которого чаще критикует международная политическая элита, нежели поддерживает.

В свою очередь, Украина без американской помощи уже держала удар – и в нынешних условиях, когда противник слабее, чем полтора года назад, с этой задачей тоже справится. Ряд экспертов говорят о запасе прочности в полгода, на самом деле в обороне еще дольше. Но в одной только обороне войны не выигрываются.

Тем не менее не стоит забывать, что Дональд Трамп буквально полторы недели назад называл Владимира Зеленского "диктатором", а несколько дней тому делал вид, что не может вспомнить, чтобы он такое говорил.

Свойство Трампа, о котором неоднократно упоминалось, – говорить одно, а делать совершенно другое, и наоборот. Поэтому высока вероятность того, что после легкого тонизирующего холодного душа риторика нынешнего хозяина Овального кабинета в отношении Украины резко изменится. Ведь как бы того ни хотелось Дональду Трампу, но ему придется признать, что в нынешних условиях США без Украины теряют намного больше, чем Украина без Штатов.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".