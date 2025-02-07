Сможет впервые увидеть младшую дочь: в сети рассказали о вернувшемся из плена десантнике с Полтавщины. Фото

Украина 5 февраля этого года вернула из российского плена еще 150 украинских воинов. Среди них был солдат Вооруженных сил Украины Павел Зубань из Миргородского района Полтавской области.

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Теперь он сможет впервые увидеть и обнять свою младшую дочь: когда Павел в последний раз перед попаданием в плен вышел на позиции, малышке была всего неделя. Историю семьи, наконец-то воссоединившейся, рассказало полтавское издание "ЗМІСТ".

Жена военнослужащего Павла Зубаня Анастасия с двумя дочерьми ходили чуть ли не на все акции в поддержку пленных в Полтавской области – ведь на себе почувствовали ужас неизвестности из-за пребывания родного человека во власти российских оккупантов.

В плен стрелок-снайпер 79-й бригады ВСУ Павел Зубань попал 9 апреля – после того, как вместе с побратимами 16 дней держал оборону на одной из позиций в Марьинке Донецкой области: тогда защитники не дождались ротации.

С тех пор, по словам Анастасии Зубань, ее муж находился в плену в Донецке, Оленовке, Горловке и Торецке.

Дома, кроме любимой жены, Павла ждали две дочери. Старшей, Варваре, ныне 7 лет, младшей, Ярине, недавно исполнилось 2, папу она ни разу в жизни не видела.

"Когда он вышел на позиции, ей была всего неделя. С папой они общались по телефону, однако ни разу не виделись вживую. Сейчас Яринке почти два года", – рассказала Анастасия.

О судьбе мужа она узнала от него самого. Случилось это практически сразу после того, как оккупанты захватили Павла.

"Ему дали позвонить, и он сказал, что попал в плен. Как только Яринка подросла, мы начали принимать участие в акциях", – отметила Анастасия.

Она рассказала журналистам, что до полномасштабной войны ее муж работал водителем. В 2014-2015 годах он участвовал в АТО на Донбассе. В феврале 2023 года был мобилизован и снова взял в руки оружие, чтобы защищать родную землю от российских оккупантов.

Свой очередной день рождения Павел встретит уже на свободе: обмен состоялся 5 февраля, а 21-го числа этого месяца начнется отсчет нового года его жизни.

Напомним, 5 февраля 2025 года Украина и Россия провели обмен пленными. Домой вернулись 150 защитников. Среди них – военные, нацгвардейцы, пограничники, теробороновцы, а также полицейский. Они защищали Украину в Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях, на Херсонщине, Сумщине и Киевщине. В частности, среди освобожденных – нацгвардейцы, охранявшие Чернобыльскую АЭС, а также защитники Мариуполя и "Азовстали".

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