Снабжение Северной Кореей снарядов России вряд ли сыграет большую роль в войне, – генерал Милли

В субботу, 16 сентября, стало известно, что КНДР, вероятно, сможет увеличить объемы поставок России артиллерийских боеприпасов. Это будет делаться в целях продолжения войны в Украине. Однако вряд ли оно сыграет большую роль в ведении боевых действий.

Об этом заявил глава Объединенного комитета руководителей штабов США Марк Милли, сообщает The Guardian. Генерал американской армии считает, что речь идет о 152-мм артиллерийских снарядах советских времен.

При этом, как отметил Милли, пока неясно, в каком объеме и как скоро это произойдет.

"Будет ли это иметь большое значение? Я скептически к этому отношусь. Я сомневаюсь, что это станет решающим фактором. Я не хочу слишком умалять роль этого оружия, но сомневаюсь, что его передача станет решающим фактором на поле боя", – сказал Милли.

Как известно, иностранные правительства и эксперты предполагают, что Ким Чен Ын предположительно пойдет на этот шаг в обмен на получение передового оружия или технологий от Кремля.

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The New York Times со ссылкой на источники писало, что российский диктатор хочет получить от КНДР артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а Ким Чен Ын – чтобы Россия предоставила Северной Корее передовые технологии для спутников и атомных подлодок.

Вместе с тем США, ЕС и другие страны призывают Северную Корею не оказывать поддержки Москве в ее неоимпериалистической войне против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 сентября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на своем бронепоезде на железнодорожную станцию космодрома Восточный в российское Приамурье. После этого началась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Во время встречи с Путиным Ким Чен Ын издал, что Россия "поднялась на священную борьбу за свой суверенитет". Северокорейский лидер также заявил, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы.

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