Сначала считали пропавшим без вести: из плена вернулся 20-летний защитник из Тернопольщины, который был на ''Азовстали'' и в Еленовке

Во время прошедшего 7 марта обмена пленными домой из российского плена вернулся 20-летний защитник Игорь Душенька из Тернопольщины. С самого начала полномасштабного вторжения парень находился в Мариуполе, был на "Азовстали".

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Радостное известие сообщили в Facebook Подгороднянской объединенной территориальной громады. Там отметили, что из меткомбината в оккупированном городе боец вышел вместе со всеми защитниками, попав в плен к оккупантам.

Связь с Душенькой родные потеряли 18 апреля 2022 года. Считали без вести пропавшим. Позже, как отметили в громаде, выяснилось, что Игоря держали в Еленовке, а далее – на оккупированной территории Свердловска Луганской области.

Сейчас защитник еще находится в Киеве. Земляки пожелали ему скорейшего возвращения домой и выразили благодарность за мужество и несокрушимость.

Напомним, 7 марта Украина вернула из российского плена 130 военных, среди которых защитники "Азовстали" и пленные защитники Бахмута и Соледара. В обратном направлении отправились 90 пленных на территории Украины российских оккупантов.

"Большинство защитников и защитниц возвращаются домой с ранениями и болезнями, приобретенными в боях и во время пребывания в неволе. Самому младшему освобожденному еще не исполнился 21 год, самому старшему скоро исполнится 64 года", – сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец показал видео прощания украинской стороны с российскими оккупантами перед обменом пленными во вторник, 7 марта. С захватчиками, которые меняли на наших защитников, пообщался представитель секретариата омбудсмена;

– сеть тронула видео первого разговора вернувшейся из плена украинской военнослужащей с дочерью.

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