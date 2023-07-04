Сначала забросали ВОГами: в ГПСУ показали, как партизаны уничтожают оккупантов на границе с Украиной в Брянской области. Видео

Украинские пограничники показали уничтожение оккупантов в Брянской области РФ вблизи украинской границы. "Неизвестные партизаны" забросали россиян ВОГами возле так называемой линии Суровикина.

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Когда захватчики попытались сбежать, по ним был нанесен удар. Видео с работой "неизвестных партизан" опубликовано Государственной пограничной службой Украины.

"Неизвестные партизаны уничтожают оккупантов в "Брянской народной республике" вблизи оборонительных сооружений Суровикина. Их сначала забросали ВОГами, а затем добили в момент попытки сбежать", – прокомментировали события на видео в ГПСУ.

В первом из опубликованных роликов показан сброс ВОГов на позиции захватчиков возле "линии Суровикина", которую под руководством российского генерала Сергея Суровикина оккупанты построили в Брянской области на границе с Беларусью.

Второе видео зафиксировало, как оккупанты после атаки дронов пытаются скрыться и спрятаться в доме. Однако "неизвестные партизаны" находят их и там.

Напомним, утром 4 июля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях РФ в войне против Украины. Так, накануне ВСУ ликвидировали за сутки 770 оккупантов, сожгли 32 артсистемы врага.

Безвозвратные потери России в живой силе достигли 231 030 захватчиков.